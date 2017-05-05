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    Хан: 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да" (361)

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    По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, 10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, что свидетельствует об открытости со стороны ЕС.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом, начиная с конца марта, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

    Флаг ЕС. Архивное фото
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    По информации Грузия Online, Хан отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации.

    "10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, и я уверен, что все это продолжится согласно нашим планам, чтобы мы увидели процесс визовой либерализации как предоставление человеку свободы путешествовать без каких-либо барьеров. Это открытость со стороны ЕС, это политика открытых дверей со стороны структур ЕС", — сказал Хан.

    "Очень важно постоянно развивать проведенные реформы. Это еще раз доказывает безвизовый режим и те реформы, которые были направлены на достижение этих серьезных целей", — добавил еврокомиссар.

    Ранее сообщалось, что безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта.

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