Хан: 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом, начиная с конца марта, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По информации Грузия Online, Хан отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации.

"10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, и я уверен, что все это продолжится согласно нашим планам, чтобы мы увидели процесс визовой либерализации как предоставление человеку свободы путешествовать без каких-либо барьеров. Это открытость со стороны ЕС, это политика открытых дверей со стороны структур ЕС", — сказал Хан.

"Очень важно постоянно развивать проведенные реформы. Это еще раз доказывает безвизовый режим и те реформы, которые были направлены на достижение этих серьезных целей", — добавил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта.