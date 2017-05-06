У ЕС отсутствуют инструменты влияния на Донбасс

Владимир Матвеев, обозреватель

Инструментов в разрешении кризисов и конфликтов в мире, в том числе и на Донбассе, у Евросоюза становится все меньше, отмечается в статье, опубликованной в агентстве Reuters.

Процесс Brexit, беспрецедентный миграционный кризис в Европе и рост популярности популистских политиков, привели к росту националистически настроенных лидеров в регионе и снижению влияния Евросоюза на мировой арене, отмечает издание со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Так, во время недавней встречи министров иностранных дел Евросоюза на Мальте "главный дипломат Финляндии отметил, что, несмотря на величие организации, все представители ЕС всего лишь "врачи и сварщики", которые пытаются "залатать проблемы" в мире", пишет Reuters.

Некоторые европейские министры и дипломаты начали указывать на то, что Евросоюз не способен оказать "достаточного влияния для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, или помочь решению кризиса в Сирии".

"Brexit и миграционный кризис очень сильно на нас отразились. Мы еще не утратили всю нашу "мягкую силу", но мы чувствуем, что наш моральный авторитет уже не столь сильный, как ранее", - рассказал агентству высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Другой европейский дипломат сказал агентству, что миграционная сделка с Турцией — это соглашение, которое негативно отразилось на самоуверенности Европейского союза.

"Мы заключили соглашение, которое дало Турции потенциальный рычаг давления на ЕС", — сказал дипломат, который принимал участие в переговорах. По словам источника, ЕС в результате оказался не в состоянии остановить аресты диссидентов в Турции после провальной попытки переворота в стране в минувшем году.

По данным Reuters, после встречи глав МИД ЕС в апреле министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал о настроениях коллег на встрече, как "пессимистических и депрессивных", связанных с многочисленными кризисами в Европе.

Ситуация на Ближнем Востоке также, к сожалению, "не очень хорошая". Можно прийти к выводу о том, что "ЕС имеет очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе", сказал Ващиковский.

Согласно агентству, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что членам ЕС необходимо "ускорить темп и уверенность, чтобы играть роль в мире".

Наряду с этим, даже с учетом неопределенности в отношениях между Вашингтоном и Москвой после избрания Дональда Трампа президентом США Евросоюз настроен вновь продлить срок действия антироссийских санкций в июле, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Однако, по словам некоторых дипломатов, "Европейский союз как блок недостаточно силён, чтобы решить конфликт в восточной части Украины», в результате которого, по данным Reuters, погибло более 10 тыс. человек начиная с апреля 2014 года, когда правительства стран ЕС разрешили Франции и ФРГ возглавить мирные переговоры.