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    Аналитика и комментарии

    У ЕС отсутствуют инструменты влияния на Донбасс

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    Евросоюз утрачивает свое геополитическое влияние в контексте Brexit и миграционного кризиса, растущих разногласий внутри блока и роста влияния националистов. У ЕС нет инструментов, чтобы уладить конфликт не только на востоке Украины.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Инструментов в разрешении кризисов и конфликтов в мире, в том числе и на Донбассе, у Евросоюза становится все меньше, отмечается в статье, опубликованной в агентстве Reuters.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пока другие говорят, они делают. Россия - Донбасс, интеграция

    Процесс Brexit, беспрецедентный миграционный кризис в Европе и рост популярности популистских политиков, привели к росту националистически настроенных лидеров в регионе и снижению влияния Евросоюза на мировой арене, отмечает издание со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

    Так, во время недавней встречи министров иностранных дел Евросоюза на Мальте "главный дипломат Финляндии отметил, что, несмотря на величие организации, все представители ЕС всего лишь "врачи и сварщики", которые пытаются "залатать проблемы" в мире", пишет Reuters.

    Некоторые европейские министры и дипломаты начали указывать на то, что Евросоюз не способен оказать "достаточного влияния для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, или помочь решению кризиса в Сирии".

    "Brexit и миграционный кризис очень сильно на нас отразились. Мы еще не утратили всю нашу "мягкую силу", но мы чувствуем, что наш моральный авторитет уже не столь сильный, как ранее", - рассказал агентству высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

    Другой европейский дипломат сказал агентству, что миграционная сделка с Турцией — это соглашение, которое негативно отразилось на самоуверенности Европейского союза.

    "Мы заключили соглашение, которое дало Турции потенциальный рычаг давления на ЕС", — сказал дипломат, который принимал участие в переговорах. По словам источника, ЕС в результате оказался не в состоянии остановить аресты диссидентов в Турции после провальной попытки переворота в стране в минувшем году.

    По данным Reuters, после встречи глав МИД ЕС в апреле министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал о настроениях коллег на встрече, как "пессимистических и депрессивных", связанных с многочисленными кризисами в Европе.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
    Евросоюз откроет границы украинцам не раньше июня – Ивашко

    Ситуация на Ближнем Востоке также, к сожалению, "не очень хорошая". Можно прийти к выводу о том, что "ЕС имеет очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе", сказал Ващиковский.

    Согласно агентству, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что членам ЕС необходимо "ускорить темп и уверенность, чтобы играть роль в мире".

    Наряду с этим, даже с учетом неопределенности в отношениях между Вашингтоном и Москвой после избрания Дональда Трампа президентом США Евросоюз настроен вновь продлить срок действия антироссийских санкций в июле, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Однако, по словам некоторых дипломатов, "Европейский союз как блок недостаточно силён, чтобы решить конфликт в восточной части Украины», в результате которого, по данным Reuters, погибло более 10 тыс. человек начиная с апреля 2014 года, когда правительства стран ЕС разрешили Франции и ФРГ возглавить мирные переговоры.

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