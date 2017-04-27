Месседжи Лукашенко, безвиз, скандальные декларации. Мнение Яхно

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду исполнился 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошел радиоактивный выброс.

Новый конфайнмент (изоляционное арочное сооружение — Ред.) на Чернобыльской АЭС планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совместном выступлении с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что белорусы готовы всегда прийти на помощь украинцам, так как они "родные люди".

Члены Комитета постоянных представителей ЕС приняли решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщил президент Украины.

Глава НАПК Наталья Корчак второй раз не пришла отчитываться в Кабинет министров.

Информационные итоги среды, 26 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы подвела политолог Олеся Яхно.

Исполнился 31 год со дня трагедии на ЧАЭС. Как вы проводите этот день (26 апреля)? С каким мыслями?

— Я думаю, что уже 31 год произошел, и, тем не менее, Украина до сих пор последствия этой трагедии, которая произошла на ЧАЭС, ощущает и разрешает. Поэтому я думаю, что для всех должно быть все-таки поводом для того, насколько осторожно и как нужно обходиться с этими объектами. И, собственно, здесь очень бы не хотелось, чтобы были спекуляции со стороны нашего северного соседа. Я имею в виду трактовки.

О чем речь?

— Сравнивалась трагедия, говорилось, к чему сейчас это может привести и прочее. То есть такого рода спекуляции, хотя это была общая трагедия на тот момент. И в этом смысле очень хорошо, что в этот день именно состоялась встреча президентов Украины и Беларуси, что есть понимание того, что это была общая трагедия, поэтому здесь мы должны просто понимать, насколько осторожно нужно относиться к тем или иным инфраструктурным объектам.

Совет ЕС на уровне послов принял решение о предоставлении Украине безвизового режима. Мы все ближе к этой цели.

— Это очень хорошая новость, в том плане, что мы понимали, что между тем когда Украина выполнила все свои обязательства, это было еще в конце прошлого года.

О чем и говорили еврочиновники, что да, Украина справилась с тем, что требовалось от нее. И такой временной зазор для ЕС, он был связан, прежде всего, с необходимостью принятия политического решения с учетом того, что в ряде европейских стран происходят избирательные кампании, и то, что тема этого, скажем, большей открытости ЕС или наоборот, борьбы с этим, это одна из тем для избирательных кампаний — и во Франции, и до этого в Нидерландах.

Поэтому, мне кажется, что был такой временной зазор для принятия политического решения. Если это решение уже принято и нет реально никаких препятствий юридического характера на уровне требований, то здесь мы уже скорее говорим о графике, который нас не может не радовать, наверное.

То есть то, что это подтверждается, что 26 должно было быть принято это решение и оно принято сегодня. И остался только еще один такой барьер — 11 мая, но в целом, мне кажется, сейчас идет все по украинскому плану.

Выборы во Франции и Германии могут повлиять на предоставление Украине безвиза?

— Нет, я не думаю. Мне кажется, очень важными были выборы в Нидерландах, которые состоялись в марте, в том смысле, что осталось одной палатой Нидерландов ратифицировать соглашение с ЕС, и это важно, скажем так, с точки зрения общего процесса. Поэтому там результат выборов был для Украины очень важен.

С точки зрения выборов Франции, мне кажется, это главный вызов в первую очередь для самого ЕС. В том смысле, что те два кандидата, которые сейчас выходят во второй тур, один это продолжатель и сторонник целостной позиции ЕС, я имею в виду Макрона, и второй кандидат — Ле Пен, которая критиковала правила и подходы, существующие внутри ЕС.

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В том числе в отношении миграционной политики.

— В том числе. То есть, безусловно, если побеждает или может победить Ле Пен, конечно, это скажется и на украинском вопросе, и на отношениях с Россией, и так далее.

Но главное, мне кажется, что это повлияет на целостность внутри самого ЕС. Потому что после Брексита в Британии, казалось, что есть две линии. Либо эта тенденция будет набирать и дальше обороты и распространятся в других странах, или же, наоборот, это мобилизует страны ЕС, они поймут, что где-то были допущены ошибки, надо менять политику. И мне кажется, все-таки, что вторая тенденция, она больше доминирует, в том числе с учетом самой Британии, которая сейчас готовится к досрочным парламентским выборам.

Поэтому здесь, конечно, больше всего зависит от выборов в Германии. Потому что как бы то ни было, Германия продемонстрировала за последний год, что она является очень важным звеном для удержания целостной позиции не только внутри ЕС, Ангела Меркель очень хорошо погружена и в вопросы взаимоотношения с РФ, и в украинские проблемы, и для отношений между ЕС и США.

Мне кажется, Меркель выступает связующим звеном для удержания этой целостной позиции по ряду важнейших вопросов. Поэтому от выборов в Германии зависит многое.

Наталья Корчак, глава НАПК, во второй раз не пришла отчитываться в Кабмин. Почему?

— Думаю, что нечего сказать Наталье Корчак. Мы видим очень критическое отношение.

Но проблема ведь не в том. То есть можно не приходить, условно говоря, если там человек считает, что как-то к нему политически предвзято относятся и прочее, о чем она заявляла ранее.

Но дело в том, что и ни на каких других площадках мы не можем услышать внятного ответа, собственно, что же происходит в НАПК. Наталья Корчак говорила неоднократно, что это вина не НАПК, а это вина услуг, Спецсвязи, которые непосредственно отвечают за эту сферу.

Но при этом за последние полгода мы слышали неоднократно, что правительство выделяет какие-то дополнительные деньги. И если бы Наталья Корчак, скажем, привлекала всячески внимание СМИ, общества и говорила о том, что есть такая реальная проблема, и ее нельзя решить, и то, что она сейчас говорит, что по ходу нельзя реформировать этот сайт, когда идет процедура электронного декларирования, его нужно менять уже после того, как будут заполнены декларации. Но тогда нужно было об этом говорить чуть ранее.

А то получается, знаете, такой диссонанс. Правительство говорит, что да, есть проблема, уже и на уровне первой волны декларирования, и надо что-то с этим делать, и мы выделяем деньги, и мы рассчитываем, что будет все исправлено. А потом, когда приходится отчитываться, и есть реальная проблема, мы слышим о том, что это, в принципе, нельзя было реформировать. Так надо было об этом раньше говорить.

Обещали в НАПК проверить в первую очередь декларации первых лиц государства. На ваш взгляд, чего стоит ожидать?

— Здесь все-таки, мне кажется, есть вопрос, какой из новосозданных органов непосредственно должен реагировать, если есть какие-то претензии к кому-то, потому что НАПК, мне кажется, его функции – это, прежде всего, предотвращение каких-то коррупционных возможных прецедентов через, в первую очередь, публичность и открытость перед обществом.

НАБУ, если я не ошибаюсь, говорило о том, что в отношении некоторых депутатов может быть, если не следствие, то приняты во внимание как раз опубликованные данные в электронных декларациях. И здесь есть две позиции, по которым могут те или иные декларации вызывать вопросы, – это насколько расходы соотносятся с доходами.

Что касается первых лиц, насколько я знаю, как раз у президента, у него сумы, в основном не дома хранятся, а как раз находятся на счетах. Это когда у человека дома находится какая-то сумма, это всегда вызывает вопросы. Но в целом было названо НАБУ несколько фамилий депутатов, к которым есть вопросы по происхождению денег…

Если у нас к НАПК есть претензия, что даже на уровне подачи декларации и доступа постоянного любого человека, чтобы ознакомиться с этой декларацией, есть проблемы. То есть на базовом уровне, первом, когда вы беспрепятственно можете заполнить декларацию, либо любой гражданин может тоже зайти в любое время и ознакомиться с этой декларацией. Если есть даже на первом уровне проблемы, то о какой проверке можно говорить.

Да, пока на первом уровне не обеспечен этот процесс. А это, на мой взгляд, главное, все-таки, потому что сам факт, что человек обязан заполнять декларацию. Если первый раз кто-то, может быть, воспринял это как нулевую декларацию, то в последующем, мне кажется, уже будут более ответственно к этому относиться. И если общество будет видеть, причем это же важно не только уровень центра увидеть, а, например, знать, чем ваш областной чиновник владеет и так далее.

Но у нас наоборот получилось. В этом году подавляющее большинство чиновников топ уровня задекларировали больше доходов, чем в прошлом году.

— И зря так сделали. Потому что как раз на этом и акцентировало в том числе внимание НАБУ. Что того, кто задекларировал гигантские суммы, да, мы будем проверять, где, откуда взялись эти суммы. Потом же многие депутаты, вы помните, они стали говорить, что это я так, я в шутку задекларировал и так далее. То есть тот, кто гигантские суммы вписал, он сказал, что это была шутка. Поэтому я думаю, что в следующий раз уже будут более ответственно относиться.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.