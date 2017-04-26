Встреча в Чернобыле: Порошенко и Лукашенко говорили о политике – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В среду исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошел радиоактивный выброс.

В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты должны посетить ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг, а затем проведут переговоры на территории Белоруссии.

Детальнее о встрече Порошенко и Лукашенко сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

"Президент Украины Петр Порошенко встречается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они находятся на смотровой площадке у здания конфайнмента на территории ЧАЭС, у четвертого энергоблока.

Было запланировано, что в 11:00 утра пресса будет присутствовать на возложении цветов двумя президентами к памятнику павшим спасателям и пожарным в центре города Чернобыль. Но движение автобусов заблокировали и объяснили, что ехать дальше в течение определенного времени пресса не может.

На вертолетной площадке находились несколько вертолетов, среди которых, очевидно, был персональный борт президента Александра Лукашенко. Не исключено, что Петр Порошенко также прибыл сюда на вертолете.

Инженеры должны предоставить исключительную информацию об условиях использования и о технических данных конфайнмента. По информации моих собеседников, планировалось, что президент Александр Лукашенко отбудет из зоны ЧАЭС примерно в 14:00. Но не исключено, что президент Беларуси уедет из зоны ЧАЭС несколько быстрее, чем планируется.

УНИАН Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС

Говорят, что на самом деле Петр Порошенко и Александр Лукашенко использовали сегодняшнюю встречу в политических целях. Так или иначе, сегодняшняя встреча будет означать сверку позиций касательно переговоров в Минске. Они попытаются договориться о дальнейших переговорах, касающихся минского процесса.

Сейчас Петр Порошенко и Александр Лукашенко прибыли на место, где находится пресса. Очевидно, что президенты имели некоторое время на частные переговоры", – сообщил Ивасивка.

Смотрите также: В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС

Ранее представитель Атомпрофсоюза в Чернобыльской объединенной организации профсоюзов Николай Тетерин в эфире "ГС" заявил, что при возведении фундамента под защитную арку на Чернобыльской АЭС украинские рабочие получили большую дозу облучения на земляных работах.

Также эксперт в сфере атомной энергетики Александр Коноплев в эфире "ГС" заявил, что создание арки над ЧАЭС завяжет целый комплекс проблем в самой Зоне, среди которых тема экологических заповедников и экстремальный туризм.