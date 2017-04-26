Нынешняя власть беспощадна к пострадавшим: соцсети о годовщине Чернобыля

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС во время проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности произошел взрыв. В последствии эта катастрофа стала одной из самых трагических страниц не только Украины, но и всего мира. Спустя 31 год трагедия не забыта.

В этот день уже традиционно украинский сегмент соцсетей переполняют скорбные публикации и многочисленные воспоминания тех времен. Однако в последнее время содержание комментариев несколько изменилось: "Почему поддержка и модернизация наших АЭС идет за деньги западных доноров, которое тихо дрожат от ужаса, чтобы здесь не повторилось нечто подобное, потому проще заплатить средства на поддержание нашей атомной энергетики, чем ждать повторения Чернобыля?".

"Раньше, до революции и Евровидения, все было скучно и предсказуемо: повышали социальные выплаты участникам ликвидации катастрофы, открывали новые поликлиники, вручали ключи от квартир. Сплошной "совок". Зато теперь все весело, креативно и живенько. Раз – и открытие сезона дружбы с Беларусью прямо под реактором. Символично? А то! Вжик – планы использования зоны отчуждения в хозяйственной и культурной жизни нации", – теперь в сетях можно встретить и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook