Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.

Порошенко сообщил, что в ноябре планируется введение в эксплуатацию укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

"Новый безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг… Тридцатого ноября 2016 года мы торжественно завершили процесс надвижки (арки) на старый саркофаг в штатное положение над четвертым энергоблоком. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию", — сказал Порошенко в среду на мероприятии, посвященном 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Петр Порошенко также выразил уверенность, что граница с Белоруссией всегда будет "границей мира". Он заявил, что две страны никто и никогда не поссорит.