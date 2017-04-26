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    Фотоленты

    Порошенко и Лукашенко посетили Чернобыльскую АЭС

    (обновлено: )95
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Mykola Lazarenko
    Президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко
    Президенты Петр Порошенко и Александр Лукашенко.
    пресс-служба Петра Порошенко
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    УНИАН
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    УНИАН
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    УНИАН

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    В годовщину аварии президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты посетили ряд объектов на Чернобыльской АЭС, в частности новую арку, которая накрыла старый саркофаг.

    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Встреча в Чернобыле: Порошенко и Лукашенко говорили о политике – спецкор

    Порошенко сообщил, что в ноябре планируется введение в эксплуатацию укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

    "Новый безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг… Тридцатого ноября 2016 года мы торжественно завершили процесс надвижки (арки) на старый саркофаг в штатное положение над четвертым энергоблоком. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию", — сказал Порошенко в среду на мероприятии, посвященном 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

    Петр Порошенко также выразил уверенность, что граница с Белоруссией всегда будет "границей мира". Он заявил, что две страны никто и никогда не поссорит.

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