Корнейчук: Порошенко намного хитрее Януковича

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко, когда дело касается своей безопасности и сохранения власти, намного хитрее Януковича, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, это то, что "не поняли наши якобы умные олигархи, когда сделали ставку на Порошенко в 2014-м. Думая, что смогут им управлять по принципу ЗАО "Янукович".

"Вот посмотрите, как, например, ведет себя Порошенко с американцами. Он постоянно с ними торгуется.

С одной стороны, откровенно саботирует "Минск" и договоренности Тиллерсона-Путина, отключая свет Луганску. Или выпускает Мартыненко в пику американскому посольству. С другой – глава Минфина Данилюк (человек Порошенко) встречается с министром торговли США и откровенно говорит: “ребята, мы вашим американским компаниям, связанным с лоббистами Трампа, готовы отдать в Украине все. Берите”.

Проще говоря, ради сохранения власти Порошенко отдает Вашингтону всю сырьевую базу Украины. Выкачивайте, сколько влезет.

Или взять отношения Порошенко с Россией. С одной стороны, он показывает, что Минские соглашения выполнять не будет. С другой – активно помогает продать "дочку" российского "Сбербанка". А вскоре будем покупать российский уголь и электрику. Да и мы все понимаем, что европейский газ – это, на самом деле, российский.

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При этом кулуарно Порошенко всячески раскланивается перед Путиным. И не зря встречается с Лукашенко. Порошенко постарается передать через "батьку" Москве: мол, хочу выполнить "Минск", но американцы запрещают. А как "Народный фронт" мешает – сказать страшно.

Порошенко говорит и США, и России то,.что они хотят услышать. Но в итоге ничего не делает. А дабы империи не сплотились и его не скинули, выполняет их материальные "хотелки". В надежде, что деньги для США и России важнее, чем некие стратегические цели", – написал Корнейчук.