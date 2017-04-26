Между Украиной и Белоруссией всегда будет "граница мира" - Порошенко

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что граница с Белоруссией всегда будет "границей мира".

"Я уверен, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, добрососедства, нашего надежного партнерства. Подчеркиваю, границей мира", — заявил Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он заявил, что две страны никто и никогда не поссорит. "Никто и никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустят миролюбивый народ Белоруссии и ее опытный и высокодостойный президент Александр Лукашенко", — сказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина и Белоруссия вместе работают на многих площадках, включая Организацию объединенных наций, и совместными усилиями страны могут эффективно противодействовать современным вызовам, прежде всего, в сфере безопасности. Порошенко сообщил, что Украина ценит дружбу с Белоруссией, а "линия Киев-Минск – это ось добра, дружбы и мира".

Лукашенко в среду прибыл в город Чернобыль Киевской области, где встретился с украинским коллегой в рамках мероприятий, посвященных 31 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.