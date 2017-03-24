Лукашенко: в Белоруссии не будет конфликта по "украинскому варианту"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит развития в стране конфликта по "украинскому варианту".

В четверг КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек. По информации КГБ, во время проведенных обысков было изъято оружие.

"Ситуация украинская в Белоруссии — не со мной. Не могу допустить, чтобы в Белоруссии повторился украинский вариант", — заявил президент, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

Он заявил об этом в пятницу во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".

По словам Лукашенко, в Белоруссии кому-то хочется устроить "заварушку". "Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?" — сказал он.

Он напомнил, что "есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию".

"И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей", — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил, что несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием, задержаны в Белоруссии. Он уточнил, что "один из лагерей (по подготовке боевиков — Ред.) был в районе Бобруйска и Осиповичей… остальные… в Литве или в Польше". Позднее Государственное телевидение Белоруссии сообщило, что речь идет об активистах "экстремистской националистической организации "Белый легион" и всего "прошло около двух десятков обысков".