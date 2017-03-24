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    Лукашенко: в Белоруссии не будет конфликта по "украинскому варианту"

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране хотят "взорвать обстановку", но он не допустит конфликта по украинскому сценарию.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    БелТА | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит развития в стране конфликта по "украинскому варианту".

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    В четверг КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек. По информации КГБ, во время проведенных обысков было изъято оружие.

    "Ситуация украинская в Белоруссии — не со мной. Не могу допустить, чтобы в Белоруссии повторился украинский вариант", — заявил президент, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.

    Он заявил об этом в пятницу во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".

    По словам Лукашенко, в Белоруссии кому-то хочется устроить "заварушку". "Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?" — сказал он.

    Он напомнил, что "есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию".

    "И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей", — заявил глава государства.

    Ранее Лукашенко сообщил, что несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием, задержаны в Белоруссии. Он уточнил, что "один из лагерей (по подготовке боевиков — Ред.) был в районе Бобруйска и Осиповичей… остальные… в Литве или в Польше". Позднее Государственное телевидение Белоруссии сообщило, что речь идет об активистах "экстремистской националистической организации "Белый легион" и всего "прошло около двух десятков обысков".

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