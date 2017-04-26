Укрытие над 4 энергоблоком ЧАЭС введут в эксплуатацию осенью - Порошенко

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В ноябре планируется введение в эксплуатацию укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщил глава государства Петр Порошенко.

"Новый безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг… Тридцатого ноября 2016 года мы торжественно завершили процесс надвижки (арки) на старый саркофаг в штатное положение над четвертым энергоблоком. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию", — сказал Порошенко в среду на мероприятии, посвященном 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

В конце ноября прошлого года завершился процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой. Она призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Строительством новой арки занимался международный консорциум Novarka, образованный французскими компаниями. Оно финансировалось из специального международного донорского фонда "Укрытие" под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР). Общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока.

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В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.