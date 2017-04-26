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    Общество

    Укрытие над 4 энергоблоком ЧАЭС введут в эксплуатацию осенью - Порошенко

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    Новая защитная арка призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.
    Объект Укрытие
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В ноябре планируется введение в эксплуатацию укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщил глава государства Петр Порошенко.

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    "Новый безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг… Тридцатого ноября 2016 года мы торжественно завершили процесс надвижки (арки) на старый саркофаг в штатное положение над четвертым энергоблоком. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию", — сказал Порошенко в среду на мероприятии, посвященном 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

    В конце ноября прошлого года завершился процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой. Она призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Строительством новой арки занимался международный консорциум Novarka, образованный французскими компаниями. Оно финансировалось из специального международного донорского фонда "Укрытие" под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР). Общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.

    Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока.

    Смотрите также: Что под аркой на ЧАЭС? Проблемы Украины только начинаются

    В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

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