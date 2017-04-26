Пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС районам нужна реабилитация - Турчинов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

"От дискуссий и традиционных призывов пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению", — цитирует в среду слова Турчинова пресс-служба СНБО.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.