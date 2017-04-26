наверх
26.04.201709:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС районам нужна реабилитация - Турчинов

    (обновлено: )1301
    Как заявил Турчинов, от дискуссий и традиционных призывов пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

    Дезактивация зданий Чернобыльской АЭС
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Справка

    "От дискуссий и традиционных призывов пришло время перейти к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению", — цитирует в среду слова Турчинова пресс-служба СНБО.

    В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Панорама Чернобыльской АЭС
      Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
      Руслан Бортник
      АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
      Певица Лолита
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?