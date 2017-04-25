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    Мусор из Львова обнаружили в Чернобыльской зоне, возбуждено дело

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (272)

    (обновлено: )4510
    На территории Чернобыльской зоны находятся девять куч мусора, с каждой полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова.
    Львовский мусор. Архивное фото
    Житомир.info

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Мусор из Львова обнажили в Чернобыльской зоне вблизи покинутых населенных пунктов, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба управления полиции Киевской области.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Не только Чернобыль. В Киеве много мест под переработку мусора - Грамотная

    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

    "Вчера, 24 апреля, на территории отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка неустановленные грузовики выбросили бытовой мусор из Львова. Работники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора", — говорится в сообщении полиции.

    По данным пресс-службы, на территории Чернобыльской зоны находятся девять куч мусора, с каждой полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова.

    В полиции отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение или порча земель".

    Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

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