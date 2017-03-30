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    Скоро и в вашем городе! Гастроли львовского мусора по стране

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (258)

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    Мэр Львова Андрей Садовый заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области. По его словам, существует договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".
    Скоро и в вашем городе! Гастроли львовского мусора по стране. Инфографика
    РИА Новости Украина

    "Мы определили в области несколько полигонов, требующих рекультивации. Мы договорились с облсоветом, что они выделяют 30 млн грн, город добавляет еще 60 млн, и минимум четыре городка Львовской области смогут иметь качественно рекультивированы полигоны и новые карты, чтобы экологически сортировать и складировать отходы, параллельно будет возможность частично принимать отходы из Львова. И это будет выгодно тем населенным пунктам, потому что они получат инвестиции", — цитирует Садового "Львовский портал".

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    После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Мэр обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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