Задержан подозреваемый в убийстве фельдшера на полигоне под Львовом

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве фельдшера, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", сообщил прокурор военной прокуратуры Западного региона Владислав Савинец.

Ранее в прокуратуре сообщили, что военнослужащий подозревается в убийстве фельдшера медицинской службы на территории полигона во Львовской области.

"Военнослужащий, который подозревается в убийстве, обручился с женщиной-психологом, и они это праздновали в палатке вместе с женщиной-фельдшером. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Откуда взяли алкоголь — выясняем. По предварительной информации, между женщинами произошла ссора, и мужчина нанес фельдшеру два ножевых ранения", — цитирует слова прокурора издание "Радио Свобода".

По данным прокуратуры, 26-летний военный дважды нанес ножевые ранения фельдшеру, в результате чего женщина скончалась.

Следователи выясняют мотивы убийства, военнослужащий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник днем убили и сожгли женщину в хлебном киоске в Днепре.