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    Задержан подозреваемый в убийстве фельдшера на полигоне под Львовом

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    Как сообщил прокурор военной прокуратуры Западного региона Владислав Савинец, военнослужащий убил фельдшера после распития алкогольных напитков.
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    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Задержан военнослужащий, подозреваемый в убийстве фельдшера, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", сообщил прокурор военной прокуратуры Западного региона Владислав Савинец.

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    Ранее в прокуратуре сообщили, что военнослужащий подозревается в убийстве фельдшера медицинской службы на территории полигона во Львовской области.

    "Военнослужащий, который подозревается в убийстве, обручился с женщиной-психологом, и они это праздновали в палатке вместе с женщиной-фельдшером. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Откуда взяли алкоголь — выясняем. По предварительной информации, между женщинами произошла ссора, и мужчина нанес фельдшеру два ножевых ранения", — цитирует слова прокурора издание "Радио Свобода".

    По данным прокуратуры, 26-летний военный дважды нанес ножевые ранения фельдшеру, в результате чего женщина скончалась.

    Следователи выясняют мотивы убийства, военнослужащий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", добавили в прокуратуре.

    Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник днем убили и сожгли женщину в хлебном киоске в Днепре.

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