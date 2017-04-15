Кем выдана лицензия на убийство добробатовцам и АТОшникам

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Три года назад первые добровольческие батальоны отправились на Восток воевать за независимость и территорию Украины. Но среди добровольцев, которые вызвались взять оружие, оказалось немало тех, кто поехал туда нажиться. Очень многие вернулись из АТО состоятельными людьми. Еще два-три года назад о том, что творили на Востоке добровольцы, было принято молчать. Первым не смолчал губернатор Луганской области Геннадий Москаль, и вся страна узнала о "подвигах" спецроты МВД "Торнадо" ("Шахтерск"), среди которых оказалась масса людей с криминальным прошлым. Сегодня 12 человек уже получили срок, еще пятеро ожидают суда по другим статьям. Но и в других добробатах оказалось немало отпетых мерзавцев, убийц, насильников и грабителей. И большинство еще ходит на свободе, получив статус участника АТО и привилегии.

Киллеры из добробата

4 ноября 2014 года в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции (Центральный отдел полиции в Мариуполе) местная жительница заявила, что 2 ноября около 16:00 в пгт Мангуш Первомайского (Мангушского) района пропал ее 47-летний муж. Он увидел, что к дому подъехали военные, решил, что им нужна помощь, вышел вместе с собакой, и больше его никто не видел. Его мобильный молчал. По факту исчезновения было открыто уголовное дело по ч.1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Семья пропавшего была уверена, что мужчина оказался в плену, что его увезли на неподконтрольную Украине территорию за то, что он постоянно помогал украинским военным и добровольцам. Привозил им еду, воду, одежду, топливо, строил блокпосты и никогда ни в чем не отказывал. Родственники были уверены, что он жив и надеялись, что рано или поздно он вернется домой.

Шаг за шагом оперативникам удалось выяснить, что мужчину убили двое бойцов одного из батальонов. Одного, 43-летнего гражданина Белоруссии, задержали. Он сознался в том, что ликвидировать жителя Мангуша ему и его 44-летнему товарищу сказал их тогдашний командир. Получив заказ, "исполнители" следили за жертвой на автомобиле. Когда "объект" вышел из дома с собакой, они подошли к нему и предложили сесть в машину. Там на него надели наручники, балаклаву и вывезли в лесополосу в окрестностях Мангуша, где расстреляли из автомата в спину с контрольным в голову. За убийство командир премировал их 3 тысячами гривен на двоих. А главное — белорус позже показал место захоронения.

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"К задержанию организатора (командира) мы готовились более тщательно, потому что он на голову умнее и хитрее исполнителей. Он предварительно создавал себе алиби на момент убийства. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что он готовится совершить иное правонарушение в виде дачи противоправной выгоды следователю, который в отношении него расследовал другое уголовное преступление относительно незаконного лишения свободы. Он был задержан "на горячем" во время передачи неправомерный выгоды следователю. А потом был задержан и по подозрению в совершении этого заказного убийства", — рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.

Установлено, что причиной убийства стал бизнес погибшего. По сути, его заказали конкуренты. Как отмечают местные жители, у него были деньги, он ездил на дорогом авто. Погибший любил хоккей. Тренировал детей в ледовом комплексе "Айсберг". Заказчик пока на свободе.

Вчерашние герои сегодняшние обвиняемые

В полиции имен фигурантов не называли, но в Мариуполе при даче взятки следователю в 10 тысяч гривен был задержан капитан Виктор Каминский (Жак), в прошлом командир второй штурмовой ротой добровольческого батальона "Донбасс" и командир батальона патрульной службы МВД "Шторм". Как сообщили в пресс-службе батальона "Донбасс", Жак был с позором изгнан из подразделения, так как был заподозрен в мародерстве, торговле оружием и бегстве с поля боя. За конфликты с предпринимателями в Бердянске получил прозвище "Капитан Кукуруза". В его отношении в 2015-2016 годах были открыты несколько уголовных дел. Сейчас ему инкриминируют ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 257 (Бандитизм), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанным ранее гражданином Белоруссии оказался Игорь Клевко (Лев). Начиная свой боевой путь в батальоне "Донбасс", он в 2015 году перешел в состав 2-й штурмовой роты 5-го батальона ДУК "Правый сектор". После участия в добровольческих батальонах он пошел служить по контракту в Вооруженные силы Украины. 14 октября 2016 года, на Покрову Пресвятой Богородицы, Клевко получил звание Народный Герой Украины. О третьем соучастнике убийства известно, что его кличка "Слон".

Сестра погибшего предпринимателя говорит, что не понимает, как добровольцы могли так поступить с ее братом, который с первых дней войны их поддерживал.

"Какими они могут быть патриотами? Они приехал нас убивать и зарабатывать деньги. Я спрошу у них на суде — во сколько была оценена жизнь моего брата?! Человека, который так любил жизнь, вот так взять и лишить ее. Они знали, что у него двое детей, жена, мать. Его убили люди, которые ели, пили из его рук, за кого он переживал. А они просто его расстреляли. Как с этим можно смириться?! Так убить человека — чем они лучше боевиков?" — отмечает сестра убитого.

Что интересно, это не единственные киллеры из батальона "Донбасс". Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева расстрелял из пистолета тоже боец батальона "Донбасс", а точнее — действующий боец Нацгвардии МВД Павел Паршов.

Бандиты с оружием в руках

В начале прошлого года следственное управление ГУНП в Донецкой области проводило расследование по 30 тяжким преступлений, среди которых разбой, похищение человека, похищение транспортных средств, вымогательство, совершенных с августа по ноябрь 2014 года на территории Доброполья, Украинска, Селидово, Горняка шести членами одного из добробатов. Подозреваемые — жители Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Ивано-Франковской областей в возрасте от 30 до 45 лет, которые с июля 2014 года определенное время служили в рядах одного из добровольческих батальонов и находились в зоне АТО. Из шести были задержаны пятеро, один успел сбежать. По месту жительства задержанных (за пределами Донецкой области) полицейскими изъято оружие и боеприпасы (автомат Калашникова, пистолеты, патроны, гранаты, гранатометы), а также большое количество ювелирных изделий, компьютерной техники и других ценностей, похищенных у потерпевших. Изъято 7 машин из тех, которые они отобрали у людей, 3 из которых успели продать в другие области Украины.

Понятное дело, что это только капля в море. Что на самом деле — за добровольческими батальонами тянется целый шлейф преступлений, расследовать которые не брались в те годы правоохранители, чтобы не порочить "патриотов", которые на самом деле занимались грабежами, кражами, вымогательством и насилием. И история с "Торнадо" тому подтверждение. А при этом в каждом батальоне были такие люди, которые пошли добровольцами только с целью наживы. И всем им раздали оружие, милицейские удостоверение, а, главное, им разрешили делать все, что они хотят и даже обещали амнистию. А раздал это оружие и. о. главы государства Александр Турчинов, о чем он сам признался.

"Я помню то время: у меня не было выбора, и я бы снова пошел таким путем – мне надо было защитить страну. Помню одну встречу с батальонами на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята? "Ну, там такое… убийства, разбои", – рассказал Турчинов в интервью ВВС Украина.

Он отметил, что офицеры не хотели выдавать оружие простым добровольцам, и ему пришлось брать все под свою ответственность.

"И лично подписывал приказы о выдаче оружия. Многие волновались, что произойдет, если они с оружием не будут выполнять приказы… Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой – судим или судим – кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на Восток", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, несмотря ни на что, именно благодаря добровольцам удалось навести порядок в большинстве областей юга и востока страны.

На самом деле сегодня военная прокуратура и полиция расследуют тысячи уголовных преступлений, совершенных в зоне АТО против мирного населения. По уголовных делам уже проходят сотни бойцов добробатов. И, как отмечает экс-заместитель главного следственного управления МВД Григорий Мамка, уголовных дел будет еще немало.

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"Сегодня большую часть уголовных производств расследует военная прокуратура, только часть осталась в подследственности и полиции, так как все добробаты перешли в подчинение МВД и Нацгвардии. Сейчас это специализация прокуратуры. Но в полиции остались еще ряд дел, которые были открыты еще в 2014 году", — подчеркивает Григорий Мамка.

Правозащитники отмечают, что на Востоке, особенно в Луганской области, со стороны полиции (милиции) в 2014-2015 годах, с начала АТО, проводилось некачественное расследование гибели или ранения гражданского населения, а также и преступлений в отношении них. К примеру, смерть от пулевого ранения квалифицировали как смерть из-за бытовой травмы или же других естественных причин. Никто не хотел вникать, кто убил, как и за что. Поэтому многим убийцам в погонах их преступления сошли с рук.