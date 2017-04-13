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    "Очередной кульбит". С фигуранта дела об убийстве Веремия сняли браслет

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    О том, что с Юрия Крысина сняли электронный браслет, сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак. Она добавила, что со стороны прокуратуры обещают "жесткую реакцию" на действия судьи.
    Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин
    facebook.com/maria.tomak

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что с фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина сняли электронный браслет, он находится на свободе.

    Соответствующее решение приняла судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова.

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    "Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве — свободный человек. Очередной кульбит, который позволяет Крысину избежать СИЗО и любой меры пресечения в принципе", — написала Томак на своей странице в Facebook.

    По ее словам, сначала Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше "безосновательно не провела его" и не продлила меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и в результате вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ не сообщила Главному управлению Нацполиции в Киевской области о том, что мера пресечения Крысина считается автоматически продленной.

    Томак добавила, что со стороны прокуратуры обещают "жесткую реакцию" на действия судьи.

    Следующее заседание райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится не ранее чем через две недели.

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    В Киеве 18 февраля 2014 возобновились масштабные уличные беспорядки, протестующие пыталась подойти к зданию ВР, в центре Киева захватывали здания и жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли. На следующий день газета "Вести" сообщила о гибели Веремия, по которому в ходе беспорядков "неизвестные в масках открыли огонь".

    В ноябре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД установило заказчиков и исполнителей убийства Веремия.

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