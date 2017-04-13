"Очередной кульбит". С фигуранта дела об убийстве Веремия сняли браслет

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что с фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина сняли электронный браслет, он находится на свободе.

Соответствующее решение приняла судья Соломенского райсуда Киева Елена Курова.

"Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве — свободный человек. Очередной кульбит, который позволяет Крысину избежать СИЗО и любой меры пресечения в принципе", — написала Томак на своей странице в Facebook.

По ее словам, сначала Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше "безосновательно не провела его" и не продлила меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и в результате вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ не сообщила Главному управлению Нацполиции в Киевской области о том, что мера пресечения Крысина считается автоматически продленной.

Томак добавила, что со стороны прокуратуры обещают "жесткую реакцию" на действия судьи.

Следующее заседание райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится не ранее чем через две недели.

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В Киеве 18 февраля 2014 возобновились масштабные уличные беспорядки, протестующие пыталась подойти к зданию ВР, в центре Киева захватывали здания и жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли. На следующий день газета "Вести" сообщила о гибели Веремия, по которому в ходе беспорядков "неизвестные в масках открыли огонь".

В ноябре того же года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД установило заказчиков и исполнителей убийства Веремия.