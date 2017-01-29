Достижение революции? Рост тарифов в Украине зашкаливает

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Рост тарифов зашкаливает

Накануне стало известно, что Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Тарифы поднимут для двух категорий коммунальных и промышленных потребителей (лицензиатов). В первую внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года. Им поднимут тариф на 9% — с 9,86 гривен за кубометр до 10,76.

Во вторую группу входят 18 компаний, тарифы для которых еще не пересматривались: им поднимут тариф аж на 37% — с 9,18 гривен за кубометр до 12,54.

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В общем, тарифы на водоснабжение и водоотвод разных водоканалов изменятся в пределах от — почти 2%, до более 56%. Причинами корректировки эксперты называют рост минимальной зарплаты, индексацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.

"В Киеве с 1 августа произошел рост тарифов на воду. И уже сейчас опять будет рост тарифов на воду. И сейчас будет на 10%. А есть водоканалы, у которых в прошлом году пересмотра тарифов не происходило, а он проходил полтора года назад. Поэтому он соответственно накопился и выливается сейчас в большее увеличение тарифов, которая может составлять 30, 40 даже процентов. Ну, опять же, 50% это уже тоже исключение, мало у кого растет тариф на 50%. В основном он будет расти в районе 30%. Поэтому есть такие разные группы компаний. Для тех, кому, просматривали, сейчас тариф растет в рамках 10%. Для тех, кому тарифы не пересматривались, тариф сейчас растет на 30%", — рассказал бывший член Нацкомиссии Андрей Герус.

Как пишет "Комсомольская правда", самая дорогая холодная вода после подорожания будет в городе Вознесенске. Там за кубометр придется выложить 30,86 грн. А самые дешевые цены в Днепропетровской области — там кубометр стоит 7,43 грн. Такой разброс цен обусловлен количеством потребителей и себестоимостью подготовки воды, а так же обеспечения водоотвода. Правда, пока точную дату, когда вступят в силу новые тарифы, не называют.

А вот электричество уже известно, что подорожает с 1 марта. Это будет пятое и последнее из запланированных еще в 2014 году повышений. Теперь вместо 71,4 копеек за 1 киловатт украинцы будут платить 90.

Тариф за объем свыше 600 кВт/ч в месяц останется практически на том же уровне. Сейчас он составляет 1, 638 грн за 1 кВт/ч, а с 1 марта — 1,68 грн за один кВт/ч, то есть вырастет на 2%. При этом отдельного тарифа для тех, кто потребляет более 600 кВт*час, не будет.

При потреблении от 100 до 600 кВт·ч, за сверхльготные киловатчасы тариф вырастет с 1,29 грн до 1,68 грн.

Исходя из новых тарифов, увеличится и стоимость подогрева воды в бойлерах, которыми оснащены тысячи квартир. С марта подогрев куба воды будет стоить рядовому потребителю с бойлером в 80 литров 91, 4 грн (против нынешних 73,3).

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Сейчас один час просмотра телевизора обходится 64 копейки, а будет — 80, а час за компьютером — 50 копеек (против 38).

"Украинские семьи со средними расходами электроэнергии (в пределах 300 кВт/ч) вынуждены будут платить на 96,6 гривен больше (426 гривен) или на 29,3%. Если же в квартире работает электроплита или бойлер, то расходы увеличатся на 230 гривен — до 1602 гривен в месяц…предположительно не особо бедные люди, которые используют электроэнергии больше — владеют большими домами, имеют сауны, бассейны, много разной бытовой техники будут платить больше всего на 5-9%", — пишет у себя в Facebook лидер партии "Успішна країна" Александр Клименко.

Пятилетняя рассрочка

В то же время в КГГА обращают внимание, что с 1 февраля киевляне, которые имеют долг за ЖКХ, смогут воспользоваться механизмом рассрочки на срок до 5 лет без уплаты первого взноса. Для этого необходимо будет заключить соответствующие соглашения в коммунальном концерне Центр коммунального сервиса.

Для заключения договора нужно обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО. А к заявлению приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода, а также копию правоустанавливающих документов на квартиру.

Как отмечается в сообщении, "заключение договоров рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применение тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа".