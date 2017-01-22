КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в воскресенье, 22 января, почтили память первых погибших участников протестов на Майдане — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

"Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", — сообщил на своей странице в Facebook Порошенко.

Сайт президента Украины Порошенко с женой почтили память погибших во время Революции достоинства

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина празднует День Соборности.

Напомним, активисты Майдана Нигоян и Жизневский погибли во время зимних противостояний в 2014 году.