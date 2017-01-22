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    Порошенко с женой почтили память погибших во время Революции достоинства

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    Порошенко в соцсети сообщил, что с супругой они сегодня почтили память первых погибших участников протестов на Майдане - Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.
    Порошенко с женой почтили память погибших во время Революции достоинства
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в воскресенье, 22 января, почтили память первых погибших участников протестов на Майдане — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

    "Вместе с Мариной почтили память погибших во время Революции достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", — сообщил на своей странице в Facebook Порошенко.

    Сайт президента Украины
    Порошенко с женой почтили память погибших во время Революции достоинства

    Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина празднует День Соборности.

    Напомним, активисты Майдана Нигоян и Жизневский погибли во время зимних противостояний в 2014 году. 

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