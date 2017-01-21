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    Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины

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    Согласно информации, которую предоставила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, торжественное мероприятие по случаю Дня Соборности Украины состоится в Национальном музее Тараса Шевченко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 22 января, в 9.30 президент Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины.

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    Как сообщили в пресс-службе президента, мероприятие состоится в Национальном музее Тараса Шевченко, зале "Атриум" (бульвар Т. Шевченко, 12).

    День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

    В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

    Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства".

    Ежегодно 22 января граждане Украины отмечают этот праздник, образуя живые цепи, которые символизируют объединение страны. 

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