Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 22 января, в 9.30 президент Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины.

Как сообщили в пресс-службе президента, мероприятие состоится в Национальном музее Тараса Шевченко, зале "Атриум" (бульвар Т. Шевченко, 12).

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства".

Ежегодно 22 января граждане Украины отмечают этот праздник, образуя живые цепи, которые символизируют объединение страны.