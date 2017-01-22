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    В Киеве в честь Дня Соборности соединяют берега Днепра "живой цепью"

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    С обоих берегов Днепра колонна людей несет синюю и желтую ленты, чтобы после объединения развернуть на мосту 30-метровый флаг Украины. После объединения участники акции также совместно исполнят гимн Украины.
    Живая цепь в честь Дня Соборности на мосту Патона в Киеве. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона проходит 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра "живой цепью" Соборности", передает УНИАН.

    Порошенко принимает участие в праздничном собрании по случаю Дня соборности
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко на собрании по случаю Дня Соборности

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    В ходе акции участники присоединяются к символическому объединению берегов столицы в память 98-й годовщины подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину.

    "Сейчас колонна людей от левого и правого берега движется к центру, в течение ближайшего получаса состоится объединение, и после этого объединенная колонна пойдет на левый берег завершать саму акцию на мосту, а вечером будет еще праздничный концерт", — сообщил один из организаторов данной акции от Центра национального патриотического воспитания Евгений Квасков.

    Он добавил, что с обоих берегов Днепра колонна людей несет синюю и желтую ленты соответственно, чтобы после объединения развернуть на мосту 30-метровый флаг Украины.

    По словам организатора, после объединения двух берегов Днепра участники акции совместно исполнят гимн Украины, а также почтут память Героя Украины, Сергея Нигояна, который был убит 22 января 2014 года.

    Напомним, в воскресенье Украина отмечает День Соборности.

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