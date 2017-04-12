Фотоитоги 12 апреля: Порошенко на передовой, Кличко на кладбище, блокирование "Сбербанка"

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в среду в район разведения сил в Луганской области. Как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, президент прибыл в танковую бригаду.

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Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", устроили акцию возле входа в одно из отделений "дочки" "Сбербанка" в Одессе

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