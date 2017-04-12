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    Фотоленты

    Фотоитоги 12 апреля: Порошенко на передовой, Кличко на кладбище, блокирование "Сбербанка"

    (обновлено: )114
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Виталий Кличко на Лукьяновском кладбище во время выездной инспекции накануне поминальных дней в Киеве
    Патриарх Филарет освятил пасхальные куличи rоторые передадут военным в зону АТО
    В Днепре снова заблокировали Сбербанк
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Активисты блокируют отделение «Сбербанка» в центре Одессы
    Британская королева посетила центр по уходу за слонами
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Twitter Петра Порошенко
    Виталий Кличко на Лукьяновском кладбище во время выездной инспекции накануне поминальных дней в Киеве
    УНИАН
    Патриарх Филарет освятил пасхальные куличи rоторые передадут военным в зону АТО
    REUTERS Gleb Garanich
    В Днепре снова заблокировали Сбербанк
    informator.dp.ua
    Выпускники Академии Нацгвардии отрабатывают стрельбы
    УНИАН
    В Харькове сгорели шесть автомобилей на автостоянке
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
    Активисты блокируют отделение «Сбербанка» в центре Одессы
    odesa.depo.ua
    Британская королева посетила центр по уходу за слонами
    REUTERS Davis Rose/Pool
    Взрыв возле автобуса дортмундской Боруссии. Болельщики перед матчем
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии". Болельщики перед матчем
    @welt
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    Взрыв в Дортмунде. Полиция на месте ЧП
    @welt

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    Петр Порошенко в зоне АТО

    Президент Украины Петр Порошенко прибыл в среду в район разведения сил в Луганской области. Как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, президент прибыл в танковую бригаду.

    Смотрите также: В сеть попали фото стрельб нацгвардейцев в Харьковской области

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", устроили акцию возле входа в одно из отделений "дочки" "Сбербанка" в Одессе

    Смотрите также: "Гонтарева — в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

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