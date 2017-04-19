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    Цукерберг пообещал не допукать трансляции убийств в Facebook

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    По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, его компания продолжит делать все возможное, чтобы чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо.
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал работать над тем, чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо, передает агентство Франс Пресс.

    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    @CLEpolice
    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook

    Ранее сообщалось, что Стив Стивенс застрелил 74-летнего Роберта Гадвина в пасхальное воскресенье, когда тот возвращался домой после обеда с семьей. Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств. Информация о них пока не нашла подтверждения. Позднее стало известно, что Стивенс покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания.

    "Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии", — заявил Цукерберг, выразив соболезнования родным и близким погибшего жителя Кливленда Роберта Гадвина. Он добавил, что компании "предстоит много работы".

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