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    Facebook изменит работу с видео после убийства в прямом эфире

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    Джастин Ософски заявил, что компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте. По его словам, компания не получила оповещения о первом видео преступника из Кливленда.
    Социальная сеть Фейсбук
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    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски заявил, что компания пересмотрит политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов, после того как в прямом эфире социальной сети преступник из США совершил убийство. 

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    Ранее сообщалось, что полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили.

    Ософски заявил, что компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте, "чтобы люди могли сообщать о видео и других материалах, которые нарушают стандарты, так легко и быстро, насколько это возможно".

    Вице-президент Facebook также сообщил, что компания не получила оповещения о первом видео преступника. Сообщение о втором видео пришло только через 1 час и 45 минут после его публикации, а сообщения о третьем видео, которое содержит признание преступника, поступили только по окончанию трансляции.

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