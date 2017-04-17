Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Полиция американского города Кливленд разыскивает преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

"Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.

Полиция штата призвала возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого в нескольких районах города.

Ранее пресс-служба управления Нацполиции Киева сообщила, что полиция начала расследовать убийство таксиста в Днепровском районе Киева. Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения.