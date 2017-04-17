наверх
17.04.201703:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook

    48
    Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".
    Полиция США разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook
    @CLEpolice

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Полиция американского города Кливленд разыскивает преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.

    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Украинское фото
    Кем выдана лицензия на убийство добробатовцам и АТОшникам

    Согласно заявлению полиции, сейчас ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

    "Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.

    Полиция штата призвала возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого в нескольких районах города.

    Ранее пресс-служба управления Нацполиции Киева сообщила, что полиция начала расследовать убийство таксиста в Днепровском районе Киева. Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пасха в Мариуполе
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Герберт Раймонд Макмастер
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана