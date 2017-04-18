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    В мире

    Транслировавший убийство на Facebook в США покончил с собой

    (обновлено: )8
    По информации американской полиции, Стив Стивенс покончил с собой после того, как правоохранители устроили за ним погоню в штате Пенсильвания.
    Полиция США. Архивное фото
    @fox6now

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, транслировавший убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания, сообщает полиция штата.

    @CLEpolice
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    "Стив Стивенс был замечен сегодня утром сотрудниками полиции штата Пенсильвания в округе Эри. После непродолжительной погони, Стивенс выстрелил и покончил с собой", — говорится в сообщении полиции штата, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

    Ранее сообщалось, что Стив Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены.

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