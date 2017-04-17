Адвокат матери Бузины: власть делает все, чтобы дело об убийстве не дошло до суда

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

16 апреля исполнилось два года со дня убийства известного украинского журналиста, писателя Олеся Бузины. Журналист был застрелен у своего дома в Киеве на улице Дегтяревской. По данным правоохранителей, двое нападавших в масках, произведя четыре выстрела, в том числе контрольный, скрылись на машине Ford Focus синего цвета. Брошенный автомобиль со следами убийц, нашли уже через несколько часов. Через два месяца арестовали двух подозреваемых по этому делу. Ими стали бойцы АТО и активисты радикальных националистических группировок Андрей Медведько и Денис Полищук. Следствие утверждало: именно они – реальные убийцы. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест. Это самая мягкая мера пресечения, которая никогда не применяется к лицам, подозреваемым в совершении тяжких преступлений.

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О том, в какой стадии сейчас находится досудебное следствие по делу об убийстве Олеся Бузины, как скоро материалы дела будут переданы в суд, и можно ли ожидать справедливого наказания для убийц в интервью РИА Новости Украина рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат адвокатского объединения "Ренат Кузьмин и Партнеры" Артем Захаров.

Что на сегодняшний момент происходит с расследованием убийства Олеся Бузины?

— Уже более года адвокат Ренат Кузьмин и я представляем интересы потерпевших в этом деле. За это время мы столкнулись с грубейшими нарушениями закона в этом деле, с реальным противодействием нашим намерениям установить истину в деле. На сегодняшний день дело приостановлено, и следствие не проводится. Не проводится следствие с апреля 2016 года, то есть более года. При этом сроки, установленные для расследования дела, где есть подозреваемые, практически истекли.

Какова причина приостановления?

— Отправлено международное поручение в Соединенные Штаты Америки для получения информации о точном местонахождении пользователей Facebook подозреваемых Медведько и Полищука. И под этим предлогом дело приостановлено. Это все, что происходит на сегодняшний день. Таким образом, прокуратура заблокировала возможность проведения любых следственных действий, рассмотрение любых ходатайств и совершение юридически значимых действий. Это предлог, чтобы не расследовать это дело.

Вы обращались в прокуратуру? Вас знакомят с материалами дела? Открыто препятствия не чинят?

— Мы, и я, и Валентина Павловна Бузина, многочисленное количество раз были в прокуратуре. И, вроде, в последнее время позиция конструктивная — нас начали знакомить с материалами дела. Но расследовать два года дело о резонансном убийстве журналиста — это невозможно! И это при том, что в деле допущено огромное количество нарушений закона и есть масса сложностей. Так, например, дело явно незаконно передавалось замом Генпрокурора в Одесскую полицию для расследования, в результате чего более двух месяцев сроков следствия просто утрачено. Из дела украдены материалы о проверке одной из версий убийства, о чем расследуется отдельное уголовное производство. Требования потерпевшей стороны проверить версии причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов, версию заказного убийства, установления мотива его совершения блокируются. И все это объясняется тем, что дело приостановлено. Фактически ничего не делается, чтобы проходило справедливое расследование, которое имело бы целью проверку всех версий и направление дела в суд, как в отношении исполнителей, так и в отношении заказчиков.

Как долго будет выполняться международное поручение, направленное в США? Есть надежда, что в этом году расследование будет возобновлено?

— Для выполнения поручения существуют определенные процедуры и механизмы, которые должны пройти. Вообще это не быстрый процесс, но в данном случае, поручение направлено в США еще в конце 2015 года и уже полтора года там находится. По нашей информации, и со слов прокуроров, между компетентными органами идет какая-то переписка, но никакой конкретики относительно прогнозов результатов и сроков исполнения нет. Оно может находиться там еще год, и два, а, может быть, вообще не будет исполнено. Или будет дан такой ответ, который позволит направить еще одно поручение для дальнейшего выяснения тех же самых обстоятельств. Какие действия предпринимают Генеральная прокуратура, прокуратура города, чтобы это поручение было действительно исполнено, насколько это поручение само по себе вообще выполнимо, и получим ли мы в результате какие-то доказательства, на самом деле никто не знает.

Что вы намерены предпринять в связи с тем, что расследование, по вашему мнению, намеренно саботируют?

— В настоящее время мы знакомимся с материалами дела, объем которых достаточно большой. И по результатам ознакомления, когда мы будем обладать наиболее полной картиной (я рассчитываю, что большинство материалов нам предоставят), мы будем принимать решение, как действовать дальше. Мы будем использовать все законные механизмы для того, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки.

Но самое главное — у нас на сегодняшний день есть все основания говорить о том, что есть необходимость подавать иск в Европейский суд по правам человека в связи с длительностью этого расследования, то есть нарушением права на эффективное справедливое рассмотрение дела. И это действительно очень весомые основания.

Какие именно основания?

— Органы власти не проводят действий, которые объективно возможны, которые объективно необходимы для того, чтобы это дело было направлено в суд. Бездеятельность очевидна, с учетом тех нарушений, которые допущены по этому делу. Такое ощущение, что его расследовали специально таким образом, чтобы оно никогда не было направлено в суд, как будто бы действовали намеренно, чтобы доказательства невозможно было потом исследовать в суде, чтобы были сложности с допустимостью доказательств. Нарушений много, и с учетом их всех, с учетом утраченных сроков в связи с направлением дела в Одесскую полицию, длительным приостановлением, отсутствием действий по проверке версий совершенного убийства, это все в совокупности свидетельствует о том, что интересы и права потерпевшей, которая хочет справедливого расследования, явно нарушаются. Это и будет предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Вы уже готовите иск в ЕСПЧ?

— Да, мы изучаем этот вопрос очень глубоко и готовим иск в Европейский суд по правам человека, для того чтобы признать бездеятельность государства и правоохранительных органов противоправными. Это единственный реально действенный механизм на сегодняшний день, который позволит повлиять на ситуацию.