На Яворовском полигоне экс-участник АТО зарезал женщину-медика

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.

"Ночью 18 апреля в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками, которые ранее проходили службу в зоне АТО, – 26-летним жителем Херсонской области и 31-летней жительницей Херсона медиком-военнослужащим по контракту – возникла ссора, во время которой военнослужащий взял нож и нанес несколько проникающих ранений женщине в область грудной клетки и шеи. Ранения оказались смертельными. Тело убитой военнослужащий вынес из палатки и выбросил в выгребную яму. Через несколько часов тело женщины нашли и установили обстоятельства ее убийства", — сообщили УНИАН компетентные источники в Военной прокуратуре Западного региона.

По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Проводится расследование. В пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона официально данную информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник днем убили и сожгли женщину в хлебном киоске в Днепре.