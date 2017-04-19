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    На Яворовском полигоне экс-участник АТО зарезал женщину-медика

    (обновлено: )31320
    Сообщается, что причиной ссоры, которая привела к убийству, стала ревность - военнослужащий ножом нанес несколько проникающих ранений женщине в область грудной клетки и шеи.
    Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.

    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    112 Украина/Youtube
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО

    "Ночью 18 апреля в палаточном городке на территории полигона между двумя военнослужащими-контрактниками, которые ранее проходили службу в зоне АТО, – 26-летним жителем Херсонской области и 31-летней жительницей Херсона медиком-военнослужащим по контракту – возникла ссора, во время которой военнослужащий взял нож и нанес несколько проникающих ранений женщине в область грудной клетки и шеи. Ранения оказались смертельными. Тело убитой военнослужащий вынес из палатки и выбросил в выгребную яму. Через несколько часов тело женщины нашли и установили обстоятельства ее убийства", — сообщили УНИАН компетентные источники в Военной прокуратуре Западного региона.

    По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность между военнослужащими. Проводится расследование. В пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона официально данную информацию не комментируют. 

    Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник днем убили и сожгли женщину в хлебном киоске в Днепре.

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