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    Происшествия

    В Днепре убили и сожгли женщину

    (обновлено: )60612
    Смерть 43-летней продавщицы, которая работала в хлебном киоске на улице Войцеховича, наступила из-за черепно-мозговой травмы. Ее тело нашли после пожара в магазине.
    Место происшествия. Архивное фото
    @volynpost

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные во вторник днем убили и сожгли женщину в хлебном киоске в Днепре, сообщает Vgorode.

    Как сообщили в пресс-службе местной полиции, трагедия произошла на улице Войцеховича: жительница заметила дым, который шел из хлебного киоска. Проезжающий мимо экипаж патрульной полиции остановился и принялся тушить возгорание. 

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    Когда пожар был потушен, правоохранители зашли внутрь строения и заметили там тело женщины. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и "Скорую помощь".

    Установлено, что смерть 43-летней продавщицы, которая работала в этом магазинчике, наступила из-за черепно-мозговой травмы.

    Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подробности происшествия выясняет следствие.

    В пятницу ночью, 7 апреля, в Днепровском районе Киева был убит мужчина. Погибший работал таксистом, а во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. 

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