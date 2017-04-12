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    Задержан подозреваемый в похищении и жестоком убийстве журналиста Сергиенко

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    Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Васильковском районе Киевской области и устроили многодневную засаду.
    Задержания по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко
    Facebook Арсена Авакова

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ходе спецоперации был задержан один из подозреваемых в убийстве журналиста Василия Сергиенко, которого три года назад нашли замученным в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении — уже на скамье подсудимых, а этот — находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

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    По словам главы МВД, оперативники криминальной полиции выследили подозреваемого в Киевской области, в Васильковском районе, и устроили многодневную засаду.

    "Во время задержания подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле, протаранил машину полиции, спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали проходимца, который был к тому же вооруженный пистолетом", — рассказал он.

    Facebook Арсена Авакова
    Задержания по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко

    Аваков добавил, что сейчас происходят обыски по адресам, где жил подозреваемый. Вскоре полиция Черкасской области предъявит ему подозрение.

    Напомним, 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь скрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе. Сообщалось, что на теле похищенного Василия Сергиенко нашли следы пыток.

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