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    Львовский мусор будут утилизировать на полигонах области - меморандум

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (271)

    (обновлено: )4301
    По предварительным данным, стоимость сделки в течение двух лет оценивается в 200 млн грн, из которых 140 млн грн выделит Львовский горсовет, а еще 60 млн грн - Львовский областной совет.
    Подписание меморандума об утилизации львовского мусора
    zaxid.net

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Мэрия Львова с представителями областной государственной администрации и областного совета в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве с мэрами 19 городов региона, согласно которому утилизация львовского мусора будет проводиться на полигонах твердых бытовых отходов в пределах области, сообщают местные СМИ.

    Сотрудничество рассчитано на два года. Позднее Львовский городской совет должен принять окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе.

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    "Стоимость сделки в течение двух лет оценивается в 200 млн грн, из которых 140 млн грн выделит Львовский горсовет, а еще 60 млн грн — Львовский областной совет", — сообщает zaxid.net.

    Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

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