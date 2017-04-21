Львовский мусор будут утилизировать на полигонах области - меморандум

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Мэрия Львова с представителями областной государственной администрации и областного совета в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве с мэрами 19 городов региона, согласно которому утилизация львовского мусора будет проводиться на полигонах твердых бытовых отходов в пределах области, сообщают местные СМИ.

Сотрудничество рассчитано на два года. Позднее Львовский городской совет должен принять окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе.

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"Стоимость сделки в течение двух лет оценивается в 200 млн грн, из которых 140 млн грн выделит Львовский горсовет, а еще 60 млн грн — Львовский областной совет", — сообщает zaxid.net.

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.