Под Ровно задержан грузовик со львовским мусором в сопровождении Lexus

ГУ Нацполиции в Ровенской области

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль со львовским мусором задержан в Ровенской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Около четырех утра работники группы реагирования патрульной полиции Гощанского отделения в поле между селами Башино и Симонов остановили автомобиль MAN, наполненный львовским мусором, а также автомобиль Lexus, который сопровождал груз", — говорится в сообщении.

Правоохранители "застали незваных гостей, когда те пытались незаконно выгрузить мусор возле карьера вблизи детского лагеря".

ГУ Нацполиции в Ровенской области В Ровенской области задержали грузовик с львовским мусором

Заметив полицейских, автомобили двинулись в направлении Острога, пытаясь избежать встречи.

Водитель грузовика, житель Сумской области, пояснил, что вез 30 кубометров мусора из Львова в Запорожье. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Машины находятся на территории Бугринского сельского совета. Властями региона было принято решение об усилении контроля со стороны правоохранительных органов за перемещением на территории области крупногабаритных транспортных средств, перевозящих бытовые отходы.

Напомним, киевская власть предлагает вывозить остатки мусора в Чернобыль.