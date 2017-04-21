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    Общество

    Кабмин заявил о решении проблемы львовского мусора

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (270)

    (обновлено: )12202
    Сообщается, что львовский мусор будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов региона, пока Львовский горсовет примет окончательное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе.
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Кабинет Министров Украины в сотрудничестве с Львовской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления региона нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории Львова, сообщает пресс-служба правительства.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

    Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

    "В частности, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе", — говорится в сообщении.

    Договоренность по приему мусора со Львова на полигонах области будет закреплена в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов.

    Документ будет подписан в пятницу, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов области.

    Читайте также: Прогулка по Львову, утопающему в мусоре

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