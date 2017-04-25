Чернобыль 31 год спустя. Политика вымирания продолжается - Корнейчук

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

26 апреля 2017 года исполняется 31 год аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей крупнейшей катастрофой за всю истории атомной энергетики. Власти СССР хранили глухое молчание.

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ через 36 часов после взрыва на четвёртом реакторе. 28 апреля 1986 года ТАСС передало краткое информационное сообщение: "На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай”. Слухи, конечно, поползли, но большинство жителей Украины, Белоруссии и России и ничего о Чернобыле не знали. Некоторые члены ЦК КПСС поднимали вопрос об отмене первомайских демонстраций в городах, находящихся непосредственно на пути загрязненных облаков, но партийные лидеры решили не сеять панику. Так что жители Киева, Минска и других городов вышли 1 мая на улицы с цветами и транспарантами. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил об аварии только тогда, когда скрывать это было уже невозможно.

Есть мнение, что Чернобыльская катастрофа была одной из причин краха Советского Союза, и речь идет не только о гигантских финансовых затратах на ликвидацию ее последствий. Люди были чудовищно обмануты.

Своим взглядом на украинские реалии через призму Чернобыля в интервью РИА Новости Украина поделился политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

facebook.com/Dmitriy.Korneychuk Дмитрий Корнейчук

Если провести параллель с событиями тридцатилетней давности, вам не кажется, что украинцев и сейчас пытаются держать в неведении, создавая альтернативную реальность ради идеологических идеалов и подвергая их жизни опасности?

— Вы знаете, к большому сожалению, между СССР и Украиной есть одна ключевая схожесть — оба государства построены на обмане людей. Причем, как коммунизм в СССР, так и демократия в Украине, — это всего лишь фикция. Правда, есть и отличие. Часть жителей СССР все же верили в идеи коммунизма. А украинцы прагматичны и ни во что не верят. Тот же национализм у нас покупается и продается. К сожалению, хотя и прошло уже почти 26 лет, но наша власть активно продолжает пользоваться методами советской пропаганды, выстраивая альтернативную реальность. В которой мир — это война, а война — это мир. С другой стороны, люди сами хотят жить в такой реальности. И сами хотят верить в пропаганду. Так им легче жить. Кстати, жителям СССР намного было сложнее искать правду. Ведь кругом была тотальная цезура. И люди вынуждены были верить власти. Как в ситуации с Чернобылем. А вот почему украинцы, имея доступ к тому же Интернету, не хотят разбираться в ситуации в стране или в происходящем на Донбассе — у меня большой вопрос.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вид сверху на деревни, попавшие в "мертвую зону" после аварии на Чернобыльской АЭС

В конце концов происходящее в Украине достигнет таких масштабов, что скрывать это будет уже невозможно. Тридцать с лишним лет назад радиация сделала непригодными для жизни лишь некоторые территории Украины, то теперь существует опасность, что заражена будет вся страна. Какова будет реакция прозревших украинцев? Авторитет власти окончательно рухнет?

— Скажу честно: я не верю, что авария на ЧАЭС и скрываемые последствия стали причиной развала СССР или дискредитации власти Горбачева с его "перестройкой". Просто исторически существование искусственного образования СССР подошло к своему финалу. Как и всех империй. Жители СССР перестали верить в коммунизм и свое единое государство. А сохранять его репрессиями ни у кого не было желания. Да и толку? В Украине иная ситуация. У людей давно нет веры в свое государство. Миллионы уехали, миллионы хотят уехать, но просто нет возможности. У людей нет патриотизма, нет любви к родине. Поэтому спокойно и Крым отдали, и Донбасс. Государство сохраняется только потому, что и Запад, и Россия не хотят кормить 40 млн человек в центре Европы. И никому не надо 40 млн беженцев. Это печально. Это страшно. Но надо признать: украинцы не любят свою страну. И вряд ли что-то может подорвать авторитет власти. У нас ее просто нет в нормальном понимании. А есть обычная узурпация финансовых госпотоков и грабеж населения при молчаливой апатии самого народа.

Последствия катастрофы на ЧАЭС будут сказываться еще не одно десятилетие. До недавнего сооружения НБК разрушенный блок представлял собой потенциальную опасность для всей Европы. Потребуются ли усилия всего мира, чтобы преодолеть последствия разрухи в Украине? Нас прикроют неким куполом или будут решать проблему иным способом?

— Мы должны четко понять одну вещь: Европе и США не нужна сильная и самостоятельная Украина. Для США мы просто сырьевая аграрная база и центр дестабилизации под боком у России. Главное — не допустить сближения Украины и России. А для Европы Украина — это буфер между ЕС и Россией. Вот и все интересы Запада в Украине. С этим и связаны все их действия по отношению к нашей стране. И в первую очередь — поддержка прозападной власти. Пока такая власть выполняет задачи Запада, там закрывают глаза и на воровство траншей МВФ, и на коррупцию, и на откровенный грабеж властью своего народа, и на цензуру, и на диктатуру Порошенко. Украина при Порошенко — это Чернобыль 2.0.

И надо сказать, что Россия в ситуации с Крымом и Донбассом во многом подыграла западным технологиям окончательно рассорить Украину и Россию. Недаром же Вашингтон и Берлин спокойно лоббируют выполнение "Минска", понимая, что это все равно не грозит восстановлению украино-российских отношений. Понятно, что учитывая придуманную Западом судьбу для Украины, ни о каком вступлении Украины в НАТО или ЕС не может быть и речи. Возможно, как подачку, подкинут безвизовый режим с ЕС, но устроят тотальные проверки для всех въезжающих украинцев пожестче Шенгена. Запад будет и дальше загонять Украину в кредитное рабство. Скупят плодородные украинские земли. А украинцы будут уезжать и потихоньку вымирать в псевдогосударстве. Запад такое будущее для Украины вполне устраивает.