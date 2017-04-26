В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС

В Славутиче Киевской области прошла панихида по жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока.

В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.