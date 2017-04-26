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    Фотоленты

    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС

    (обновлено: )16
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    В Славутиче прошла панихида по жертвам аварии на ЧАЭС
    REUTERS Gleb Garanich

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    В Славутиче Киевской области прошла панихида по жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

    Смотрите также: Что под аркой на ЧАЭС? Проблемы Украины только начинаются

    В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока.

    В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

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