Почти 45 инвесторов готовы строить солнечные электростанции в зоне ЧАЭС

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что ведомство получило от инвесторов 44 заявки на реализацию проектов по строительству солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Семерак напомнил, что возможность строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения появилась после принятия Верховной Радой в 2016 году по инициативе правительства правок в законодательство, которые разрешили деятельность на этих территориях частных инвесторов. Кроме того, правительство приняло ряд решений, которые удешевляют и упрощают работу на этих территориях.

"Минэкологии вместе с государственным агентством Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения начали принимать заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики, прием заявок заканчивается завтра. По состоянию на сегодня у нас уже есть 44 заявки, и территории, которые наши коллеги запросили — это от 20 гектаров до 1 тысячи гектаров под локализацию солнечных электрических станций", — сказал Семерак во вторник на энергетическом форуме.

Он отметил, что финансирование строительства солнечных электростанций в чернобыльской зоне, в частности, рассматривает Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне построят участок железной дороги, по которой будут перевозить отработавшее топливо с действующих украинских атомных станций.