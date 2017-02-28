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    Экономика

    Почти 45 инвесторов готовы строить солнечные электростанции в зоне ЧАЭС

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    Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак уточнил, что инвесторы запросили от 20 гектаров до 1 тысячи гектаров под локализацию солнечных электрических станций.
    Остап Семерак
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что ведомство получило от инвесторов 44 заявки на реализацию проектов по строительству солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

    Припять и зона ЧАЭС в снегу
    УНИАН
    Припять и зона ЧАЭС в снегу

    Семерак напомнил, что возможность строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения появилась после принятия Верховной Радой в 2016 году по инициативе правительства правок в законодательство, которые разрешили деятельность на этих территориях частных инвесторов. Кроме того, правительство приняло ряд решений, которые удешевляют и упрощают работу на этих территориях.

    "Минэкологии вместе с государственным агентством Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения начали принимать заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики, прием заявок заканчивается завтра. По состоянию на сегодня у нас уже есть 44 заявки, и территории, которые наши коллеги запросили — это от 20 гектаров до 1 тысячи гектаров под локализацию солнечных электрических станций", — сказал Семерак во вторник на энергетическом форуме.

    Он отметил, что финансирование строительства солнечных электростанций в чернобыльской зоне, в частности, рассматривает Европейский банк реконструкции и развития.

    Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне построят участок железной дороги, по которой будут перевозить отработавшее топливо с действующих украинских атомных станций. 

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