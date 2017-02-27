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    В зоне ЧАЭС построят участок ж/д для вывоза отработавшего топлива

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    Сообщается, что строители создадут участок железнодорожного полотна между существующей линией "Вильча - Янов" и строительной площадкой Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).
    Рельсы. Архивное фото
    flickr.com/ Johnathan Nightingale

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Чернобыльской зоне построят участок железной дороги, по которой будут перевозить отработавшее топливо с действующих украинских атомных станций. Соответствующий контракт заключили ГП "Энергоатом" и компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", сообщает пресс-служба корпорации.

    Так, строители создадут участок железнодорожного полотна между существующей линией "Вильча — Янов" и строительной площадкой Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

    Смотрите также: Хранилище отработанного ядерного топлива и цех по утилизации отходов на ЧАЭС

    "Укрбуд" построит железную дорогу в Чернобыльской зоне отчуждения… По новой области в ЦХОЯТ будут отвозить отработанное топливо из действующих украинских атомных электростанций", — говорится в сообщении.

    Проблема хранения отработавшего ядерного топлива в Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас отечественные АЭС им практически переполнены.

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