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    Пресс-Центр

    Видеомост Киев-Минск-Кишинев. Аварии на ЧАЭС 31 год. Что сделано и что предстоит сделать

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    В среду, 26 апреля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев-Минск-Кишинев "Аварии на ЧАЭС 31 год. Что сделано и что предстоит сделать".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 26 апреля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев-Минск-Кишинев "Аварии на ЧАЭС 31 год. Что сделано и что предстоит сделать".

    26 апреля мир вспоминает самую известную техногенную аварию современности — катастрофу на Чернобыльской АЭС. Украина и Беларусь более остальных республик бывшего Советского Союза пострадали от последствий взрыва на четвертом энергоблоке.

    Эта катастрофа унесла жизни нескольких сотен человек и сделала инвалидами тысячи. Чернобыльская АЭС, расположенная чуть более чем в 100 км от Киева, остается одним из самых опасных мест в мире. Специалисты утверждают, что последствия аварии продолжают негативно влиять на людей и экологию. Уровень загрязнения цезием-137 и стронцием-90 несколько упал, но концентрация изотопов все еще сохраняется, особенно в лесных массивах. Люди в пострадавших районах — на этой территории проживает примерно 5 миллионов человек — ежедневно подвергаются воздействию радиации. Опасность таится в растительной и животной пище, воде и дровах.

    Эксперты Украины, Беларуси и Молдовы обсудят работу по ликвидации последствий аварии, о развитии международного сотрудничества в области радиационной безопасности, сегодняшней ситуации на ЧАЭС и объекте "Укрытие", мониторинге радиационной безопасности в сельском хозяйстве.

    Участники видеомоста:

    В Киеве:

    — Владимир Яценко, вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины".

    — Николай Лазарев, заместитель директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Национальной Академии наук Украины

    В Минске:

    — Игорь Семененя, начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

    — Валерий Гурачевский, начальник Центра по радиологии и качеству продукции сельского хозяйства при Институте повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Белорусского государственного аграрного университета

    В Кишиневе:

    Валерий Пивоваров, заместитель председателя Ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы»

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