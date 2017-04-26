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    Чернобыльская катастрофа в цифрах и фактах

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    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя (124)

    (обновлено: )19001
    Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 26 апреля. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Подробнее о трагедии смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Чернобыльская катастрофа в фактах и цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

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    В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

    Выброс продуктов ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

    Продолжение читайте в статье "Эхо Чернобыля. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф"

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