Чернобыльская катастрофа в цифрах и фактах

В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

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В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

Выброс продуктов ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

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