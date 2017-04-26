Сталкер-тур. Как срубить денег на чернобыльской теме

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Авария на Чернобыльской АЭС – разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики.

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей части территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на значительных территориях в Советском Союзе, расположенных вблизи реактора и относящихся теперь к территориям Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

С тех пор прошло три десятилетия, и ужас перед радиацией несколько притупился. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала настоящим Клондайком для искателей легкой наживы. На территории зоны несанкционировано рубят лес, разбирают металлические конструкции на металлолом, копают янтарь.

Площадь зоны отчуждения составляет около 260 тысяч гектаров, и обеспечить полноценную охрану данной территории от незаконного проникновения невозможно. В феврале зону отчуждения на два месяца было откомандированы более 70 бойцов Национальной гвардии, чтобы в усиленном режиме совместно с Нацполицией нести службу на границе зоны.

Их главная цель – противодействие незаконному пересечению границы и вывоз металлолома, янтаря.

Лесоповал

В прошлом году активисты "Стоп коррупции" утверждали, что под прикрытием вырубки деревьев, поврежденных лесными пожарами, идет заготовка огромного количества здоровых сосен для продажи в Украине и Румынии, откуда этот лес могут перепродавать в Европу. Об этом написало влиятельное издание The New York Times.

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Как сообщил юрист группы Вадим Внуков, речь идет не об отдельных и несущественных случаях, а о гигантской и системной проблеме. Древесина из Чернобыля хоть и не светится в темноте, но представляет риск для здоровья каждого, кто будет жить в построенном из нее доме.

Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения эту информацию опровергло.

Металлисты

Неконтролируемый поток радиоактивного лома из мертвой зоны ЧАЭС в последнее время активизировался. Нелегалам есть чем рисковать – на территории зоны еще остается около 1 млн т черного и цветного лома. Часть грузов задерживают во время проверки на КПП. Однако железо все равно попадает за территорию.

Подзарабатывают на чернобыльском железе прежде всего жители близлежащих районов. За последние годы из могильников исчезла практически вся техника, которая была задействована в ликвидации аварии.

Кроме того, не стоит забывать, что Чернобыльская АЭС – это промышленный комплекс, а значит, металлоемкое предприятие. На ее территории в виде оборудования, трубопроводов и различных технологических систем находится более 300 тысяч тонн металла.

6 июня 2016 года с блоков ЧАЭС была выгружена последняя тепловыделяющая сборка, и с этого момента все три блока из статуса ядерной установки переходят в статус обращения с ядерными отходами. Только на этих трех блоках – 77 тысяч тонн металла, теперь это все превращается в металлолом. Но тут уже идет борьба за право заниматься официальным бизнесом по демонтажу, дезактивации и дальнейшей реализации металла.

Янтарная лихорадка

Если в 2015 году были опасения, что "янтарная лихорадка", охватившая Ровенскую, Житомирскую и Волынскую области, может перекинуться и в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, то год спустя эти опасения подтвердились.

Копать янтарь нелегальные старатели пытались даже на загрязненных радиацией территориях, хотя как утверждают геологи, территория вокруг ЧАЭС для добычи янтаря непригодна – залежи его находятся на большой грубине. В Нацполиции заявили, что такие попытки были полностью пресечены.

Но как известно, установить тотальный контроль за происходящим на огромной территории не удается. А риск оправдан: скупщики янтаря платят за 1 кг солнечного камня весом до 2 г $50; от 2 г до 5 г – $600; от 5 г до 10 г — $1.600. А от 50 г до 100 г – $7.000.

Янтарь вывозят на продажу в Китай, Саудовскую Аравию и Индию, где цена камня возрастает вдвое.

Туристический бизнес

Однако в зоне отчуждения существует и вполне законный бизнес – туристический. Чернобыльская зона отчуждения постепенно превращается в один из интереснейших природных комплексов Украины и постепенно становится заметным туристическим объектом.

Любители острых ощущений могут отправиться в совершенно другой мир на один, три дня или даже на неделю. Организаторы предупреждают, что маршруты, по которым движутся экскурсанты, при чётком соблюдении требований сопровождающих, радиационной опасности не представляют. Цена однодневного тура в зону отчуждения варьируется от 19 до 145 долларов – в зависимости от числа туристов в группе.

Предлагаются даже авиаэкскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения, Припять, Чернобыль-2 – на самолёте или вертолёте, но уже за большие деньги.

Облученный мусор

Но, как оказалось, из зоны отчуждения можно не только вывозить, но и ввозить! 22 марта мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне, и, похоже, реализовал свое предложение, но неофициально. 24 апреля на территории отчуждения Чернобыльской АЭС близ отселенных населенных пунктов Бобер и Королевка работниками полиции был обнаружен бытовой мусор из Львова.

В Киевской городской государственной администрации также, по словам заместителя главы администрации Петра Пантелеева, рассматривают вариант по вывозу и захоронению отходов, образующихся после переработки или сжигания мусора, в зону отчуждения. Но мэр столицы Виталий Кличко эту информацию опроверг и назвал подобные утверждения слухами.