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    Аналитика и комментарии

    Безвиз для Украины рассмотрят на заседании послов ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (356)

    (обновлено: )52330
    COREPER состоит из послов государств-участников в органы ЕС ("постоянных представителей"). Председательствует в комитете то же государство-участник, что председательствует и в Совете.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) рассмотрит на плановой встрече 26 апреля в Брюсселе текст соглашения Совета ЕС с Европарламентом о либерализации визового режима с Украиной, сообщается на сайте Совета ЕС.Повестка встречи послов ЕС 26 апреля опубликована на сайте Совета ЕС и Европейского совета.

    Так, в перечне проектов, которые COREPER будет рассматривать в среду, 26 апреля, указан документ под названием "Положение Европарламента и Совета ЕС, вносящее изменения в регламент о перечне третьих стран, чьим гражданам при пересечении внешних границ требуется виза, и стран, чьи граждане освобождаются от этого требования (Украина)".

    Напомним, COREPER состоит из послов государств-участников в органы ЕС (постоянных представителей"). Председательствует в комитете то же государство-участник, что председательствует и в Совете.

    Данный институт является также и форумом для диалога между самими представителями и между ними и национальными правительствами их стран, и органом политического контроля, так как  руководит работой экспертных групп и контролирует их деятельность.

    Если документ примут послы Евросоюза, его должен утвердить Совет ЕС. После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Если документ будет окончательно одобрен, либерализация визового режима для Украины  фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно к середине июня.

    Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

    "По новому законодательству, украинцы, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут въехать в ЕС без виз на 90 дней в период каждых 180 дней с целью туризма, посещения родственников или друзей, с целью бизнеса, но не для работы. Освобождение (отмена) будет касаться всех стран ЕС (за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП ранее.

    Наряду с этим, важным условием для либерализации визового режима для граждан Украины является укрепление механизма приостановки безвизового режима, согласно которому Евросоюз сможет снова ввести визы в любой момент как реакцию на чрезвычайную ситуацию (резкий рост неконтролируемой миграции, рост безосновательных заявлений на получение убежища, угроза безопасности европейских стран и др.).

    Это также актуально в контексте усиления (паспортного) контроля на внешних границах Шенгенской зоны с 7 апреля 2017 года с целью более эффективной борьбы с терроризмом. Цель такого контроля заключается в том, чтобы убедиться, что "человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности", сообщила агентству AFP представитель Еврокомиссии.

    Показательно, что указанное голосование послов по украинскому безвизу планируется провести после первого тура президентских выборов во Франции.

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