В США призвали внимательнее следить за безвизом с Европой

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Джон Келли призвал внимательнее следить за функционированием безвизового режима с европейскими странами из-за растущей угрозы терроризма, сообщает телеканал CNN.

"Нам нужно начать внимательно относиться к этой программе (безвизового режима). Не отменять ее и не предпринимать избыточные меры, но относиться очень внимательно", — цитирует телеканал его заявление.

Он подчеркнул, что это необходимо ввиду того, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут попытаться воспользоваться льготной программой для проникновения на территорию США и совершения террористических атак.

По данным телеканала, в данной программе участвуют порядка 40 стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Япония и Южная Корея. Согласно ее условиям, граждане данных государств могут находиться на территории США без визы сроком до 90 дней.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.