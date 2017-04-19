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    Безвиз для Украины. Мы слишком дорого заплатим за обычный туризм - Якубин

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (353)

    (обновлено: )1089113
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, требования, которые выдвигает Украине Европа несоизмеримы с выгодой, которую граждане получат после введения безвизового режима.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

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    Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

    По мнению политолога Алексея Якубина, вопрос либерализации визового режима может быть подвешен в воздухе.

    "Техническая часть, связанная с оставшимися процедурными процессами может затянуться на несколько месяцев. Внутренняя повестка дня для европейских стран сейчас более важна — тучи сгущаются и Украина не является приоритетной в этих вопросах. Кроме того, ЕС смущают наши внутренние проблемы, например, конфликт на Донбассе. Европа не хочет новой волны беженцев. Напомню, что в Украине, минимум, два миллиона человек — это внутренне перемещенные лица, статус которых не урегулирован. В контексте ЕС часть этих людей могут попросить политического убежища. Поэтому в Европе присматриваются к этим всем вещам", - отметил политолог.

    Кроме того, по мнению Якубина, оставшаяся техническая часть безвизового режима с ЕС может стать предметом для больших торгов.

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    "Не исключаю, что вопрос безвиза может свернуться из-за требования Европы обеспечить выполнение политической части Минских соглашений. Продолжаются торги и в экономической части, в частности, речь о ситуации с лесом-кругляком. Думаю, что пока Украина не предоставит Европе разрешение на свободный вывоз леса, техническая часть либерализации визового режима будет висеть в воздухе. Вероятно, ведутся переговоры о либерализации рынка земли в обмен на безвиз. Если подумать, сколько Украина отдает за возможность, по сути, туристического въезда в Европу, очевидно, что это колоссальная цена", — говорит Якубин.

    Вместе с тем, по его словам, люди в Украине понимают, что безвиз не решит ключевых социальных проблем государства.

    "Опросы свидетельствуют, что эта тема не входит даже в четверку наиболее актуальных вопросов. Людей больше волнует конфликт на востоке и экономические вопросы, чем либерализация визового режима с ЕС. В этом плане можно привести пример Молдовы. Там где-то через год после безвиза граждане осознали, что безвиз — это никакое не присоединение и не путь в Европу. После чего по стране прошла волна протестов, закончившаяся избранием президентом политика, который объявил о смене курса Молдовы на сближение с РФ", — резюмировал Якубин.

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