Эмиграция или предательство. Почему украинцы и дальше жалуются на безвиз

РИА Новости Украина

Едва получив желанный безвиз, украинцы по старинке стали роптать. Одним преступная власть должна добавить в безвиз еще и доллар по 8, чтобы Европа стала не только ближе, а и дешевле. Другие решили разбавить "перемогу" конспирологической "зрадой": мол, безвиз нам дали в обмен на карпатский кругляк, сирийских беженцев, кредитную кабалу МВФ или сдачу суверенитета (нужное подчеркнуть), пишет Григорий Швец (Григорій Швець).

Читайте также: Дьяченко: в угоду МВФ Украина отказалась от статуса социального государства

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Впрочем, винить соотечественников за неблагодарность не стоит, так как все эти плачи имеют все признаки ритуала и никоим образом не мешают паковать чемоданы. Как только апостолы Facebook и наши соседи вернутся из безвизовых европейских отпусков, заламывать руки перестанут даже отбитые "ватники". И здесь упавший флаг "зрады" подхватят национал-патриоты, заклеймив непоседливых граждан как потенциальных эмигрантов-перебежчиков, которые готовятся "валить" из Украины куда подальше.

Впереди трендов

Канонаду будущих публичных дискуссий слышно уже давно. К примеру, недавно на искателей карты поляка обрушился Юрий Андрухович.

"И почему бы им, таким хорошим, не работать и по 72 часов в неделю, спасая Польшу? Лишь бы не Украину", – убивается патриарх соврукрлита.

Убивается так, что в нем просыпается изоляционизм и, очевидно, искренняя обида за родину, которую некоторые украинцы предпочитают поменять. Через несколько дней Андрухович решил пропесочить эмигрантов еще раз, не жалея для них горькой иронии: "Украинская национальная идея, оказывается, в том, чтобы спасти Польшу от демографического кризиса. Идея, согласитесь, благородная и прекрасная… Теперь мы ее знаем и обязательно воплотим. Даже ценой поголовного вымирания на – как они это называют? – своей, Богом данной земле".

Настроение писателя вполне понятно, так как искатели карты поляка – лишь частный пример тех, кто ищет пути вон из Украины. По результатам опросов, в октябре прошлого года сменить страну проживания хочет около трети наших граждан (по другим данным, цифра достигает 65%). В большинстве это молодежь до 30 лет и 30-40-летние представители среднего класса, то есть наиболее работоспособный и экономически активный слой населения.

По последним данным, готовы покинуть Украину 34% граждан, причем среди молодежи (до 30 лет) доля таких составляет 55%, среди 30-40-летних – 47%, среди 40-50-летних – 38% и среди старших – 28%. Это, конечно, отнюдь не означает реальную готовность к эмиграции, однако красноречиво свидетельствует о настроении.

Впрочем, далеко не всегда речь идет о пустых декларациях. По данным Евростата, только в 2015-м вид на жительство в Евросоюзе получили около 500 000 украинцев. Осознать масштаб явления легче, вообразив, что в течение года обезлюдел Житомир вместе с Черновцами или исчезли с карты Мукачево, Каменец-Подольский, Умань, Бердичев и Бровары. Всего на сегодня легально работают за границей до 5 млн наших граждан – именно такую цифру называют в Министерстве иностранных дел. Сколько по миру бродит нелегальных украинских заробитчан – точно не знает никто. Поэтому осуждающий пафос Андруховича понять нетрудно – с патриотизмом массовый exodus (исход – Ред.) сочетается крайне плохо.

Нюансы патриотизма

Однако мировоззренческие основания патриотического осуждения также не безупречны, потому что такой патриотизм имеет явно тоталитарную подложку.

Начнем с того, что гражданство рассматривается не как политический контракт между лицом и государством, а как записанное на скрижалях мироздания единство с Народом-с-большой-буквы. Версии о природе этого единства могут отличаться, однако оно всегда представляется как рок и незыблемая данность. Те, кто пытается изменить эту данность, сразу попадают в когорту предателей, которые посягают на космический порядок. Следовательно, изменение гражданства – не перезаключения контракта с другим государством, а преступление, моральное преступление.

Из этого логически следует незначительность отдельной личности. Раз человек не может произвольно (в моральном смысле) формировать связи с политически организованными сообществами, он не является субъектом, носителем собственной воли. Обреченный от рождения быть частью того или иного народа, он имеет односторонние отношения с государством, потому что взаимные обязательства могут существовать только между двумя субъектами. Все остальное – это различные варианты игры в одни ворота, когда ты с рождения обязан Родине всем, а она тебе – ничем. По крайней мере предать Родину можешь только ты, но кто хоть раз слышал о изменнице-Отечестве?

В уголовном кодексе есть статья о государственной измене, но не об измене государства. Поэтому украинцы должны жрать землю и принуждать к этому своих детей, но не менять свое гражданство на 30 иудейских злотых. Даже если за свою лояльность они получают только бедность и неуверенность в сегодняшнем, завтрашнем и всех других днях.

"Можно все на свете выбирать, сынок, нельзя выбрать только Родину".

Однако идеологемы не всегда выдерживают столкновения с действительностью.