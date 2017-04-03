Андрухович и Дроздов о галицкой и донбасской идентичности

Роман Степняк

Угораздило меня вклиниться в заочный диалог двух галицких интеллектуалов. Они прекрасно владеют ситуацией, говорят по делу, вчитываясь в каждого по отдельности, невольно соглашаешься с их аргументами. Но сопоставив тексты натыкаешься на непреодолимые противоречия.

Вот пишет львовский публицист Остап Дроздов на своей страничке в Facebook: "Эта война никогда не закончится. Я ежедневно утверждаюсь в этом мнении. А победа на войне измеряется единственным критерием: капитулировал ли враг. Поэтому я спрашиваю: а что будет после войны в Донбассе? Можно ли ждать капитуляции той стороны, которую мы считаем "ватной" и безнадежно тупой? Знаете, война в Донбассе еще даже не начиналась. Нас ждет грандиозный поединок идентичностей, поединок различных правд".

Ну что тут возразишь? Как правильно замечает Остап, после того, как умолкнут "Грады" в гнетущей тишине над разбомбленным регионом начнется настоящее сражение за свою правду. "С каждой стороны появится своя правда могильных крестов, одноногих-одноруких калек. И каждая сторона будет иметь кровное право считать себя правой".

Совершенно справедливо, что ценой этой войны является не территория и не подчиненность Киеву, и даже не обласканное население. Ценой войны в Донбассе станет отказ от своей идентичности, утверждает Дроздов: "Тот, кто проиграет, должен изменить самому себе, перестать быть собой".

"Ватники", не растворившиеся в стране

На этом гуманизм и объективность Остапу изменяет и в нем слово берет галицкий патриот. Та, донбасская, идентичность, оказывается, совсем неверная, она какая-то постсоветская и постиндустриальная, словом, ущербная. Там живет люмпен, который "никогда не имел оснований ни гордиться Украиной проживания, ни растворяться в ней". Это пренебрежительная ватная идентичность сформировалась задолго до начала АТО. И эти ватники не капитулируют даже тогда, "когда их "ватные" дети получат безвизовый режим с целым миром".

Остап убежден, что и самым "ватникам", и "ватным детям" не нужен весь мир. "Им нужен маленький мир со своей кобзоновской системой координат". Проект европейского будущего, который рисует львовский публицист, не совместим с донбасским взглядом на мир.

Родившись и состоявшись на Западной Украине и немало лет "погазетничав" в Пьемонте украинской демократии, смею несколько по-другому взглянуть на предложенную систему координат, а также предположить, что в Донбассе жили и живут, кроме тех, кого Остап называет "ватниками", образованные и современные люди. И не такой уж там убогий мир, как может показаться львовскому публицисту.

Pacierzа, или "Отченаш" по-польски

Но не буду особенно настаивать на своем мнении. Вот под руку попалась последняя публикация ивано-франковского писателя Юрия Андруховича на "Збруче". Он пишет об галицкой идентичности со знанием дела: "Едут из Черновцов. Из Снятина едут. И из Коломыи. Последние досаживаются во Франике. Все во Львов, остановок больше не будет. Это утренний региональный экспресс. Кто сел, тот успел. Я за ними наблюдаю. Сначала так только, мимоходом. И, надо честно сказать, вскользь. Далее — с каждый раз большим интересом. Их много — с два вагона наберется. Видимо, их ежедневно примерно столько же. Они разного возраста, разного пола и телосложения. Что их объединяет — это прежде всего сходство с каких-то не очень настоящих, а скорее кинокомедийних студентов, за пять минут до экзамена, дико волнуясь, лихорадочно повторяют все, чего все равно вызубрить уже не успеют. Кажется, еще немного — и они начнут обмениваться шпорами и подсказками. Они едут в консульство Республики Польша. У каждого из них решающее собеседование на карту поляка. Украинцы массово захотели стать поляками. А это, хочешь не хочешь, требует усилий".

Оказывается, это на самом деле экзамен! Их будут спрашивать, когда состоялась битва под Грунвальдом, Люблинская уния, Конституция 3 мая. И они должны отвечать так, как написано в польских учебниках, даже если это не соответствует усвоенной национальной памяти. Кроме истории Польши, все зубрят римско-католический катихизм. Экзаменатор консульства в этом смысле строгий. Обязательно спросит, ходишь в костел и как часто, может попросить прочесть наизусть pacierzа. И только самые находчивые, пишет Андрухович, догадаются, что речь идет о молитве "Отченаш" только по-польски.

Зачем эти парни и девушки, так восхищающиеся своим украинством, все это делают? Обычное дело – они хотят получить Карту поляка. Эта бумажка, хотя и не заменяет паспорт, но позволяет гораздо увереннее чувствовать себя в чужой стране, получить приличную работу или поступить в университет. Но главное – почувствовать себя хоть наполовину, хоть на четверть поляком!

Когда закончится война

Это все, что надо знать об идентичности. Донецких и галицких. Людей, живущих в одной, по крайней мере по состоянию на апрель текущего года, стране. Людей, которых в течение четверти века настоятельно разделяли на своих и чужих. И эту работу галицкие интеллектуалы делали последовательно и с душой. Клеили ярлыки, навязывали непонятные обычаи, заставляли разговаривать на понятном, но не родном языке.

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А когда развязалась война, только не надо говорить, что единственные зачинатели этой бойни люди из-за перебрика, интеллектуалы стали утверждать, что эта война никогда не закончится. Надо бы знать, что войн, которые никогда не заканчиваются, не бывает. Бывают люди, которые не хотят верить в мир.