Безвиз как зрада

Василий Стоякин, обозреватель безвиза

Решение Европарламента о безвизе для Украины было принято еще 6 апреля, однако никаких особых празднеств, с бросанием в воздух чепчиков, лифчиков, разгрузок и растяжек (за последнее не уверен, но для этого нам и повод не нужен), не замечено.

Правда, говорят, в Днепропетровске было лазерное шоу… Но после сообщений о том, что балаклейские склады подожгла российская орбитальная станция из лазерной пушки, я к такой информации отношусь с опасением. Если было лазерное шоу — почему не бахнуло?

Депутаты напялили на себя какие-то безвизовые бантики. Но они вечно что-то на себя напяливают. Порой отличить депутата-патриота от нормального городского сумасшедшего бывает реально тяжело.

Кстати, они же, прямо не снимая бантиков, вопрошают, за какие шиши граждане будут пользоваться безвизом. Ирина Геращенко на брифинге пробормотала что-то вроде того, что безвизом могут воспользоваться те, кто накопит денег на поездку в Европу. Логично, в общем.

Климкин, в традиционно перекошенном спинжаке (думаю, эта часть одежды украинских политиков называется именно так) с оттопыренными карманАми, объясняет журналистам, что для въезда в эти ваши европы нужны (не сейчас, буквально, а когда постановление европарламента вступит в силу — на днях или позже) те же документы, что и для получения визы, но другие и больше.

Какой-то канал спрашивает у иксперда в майке, как там безвиз. Иксперд в майке (он проник в Тунис и потому, безусловно, является икспердом по бевизу) радостно отвечает, что безвизнаш, потому что с его самолета никого не сняли. Что тоже выглядит логичным.

В общем, радуется как дитя только президент. Но у него есть причина (злые языки просят уточнить, какая именно — 0,5, 0,7 или 0,33; но я на провокации не введусь, потому что не знаю).

Для людей

Для обычных украинцев это если не зрада, то уж никак не перемога.

Нет, разумеется, Майдан стоял за возможность куда-нибудь скипеть из "этой страны".

Есть, правда, оригиналы, которые считают, что все было не так, и Майдан стоял за человеческие условия жизни в "этой стране". Но я отлично помню, как будущие майданные стояльцы издевались над лозунгом Партии регионов "построим Европу в Украине", а также с происхождением научного термина "польский сантехник" и статистикой сокращения населения новых членов ЕС.

Полученный сейчас "безвиз", разумеется, не имеет никакого отношения к "европейской мечте" украинцев. Они ведь думали, что будет так же, как в Прибалтике — полноценное присоединение к шенгенской зоне, возможность трудоустроиться в Великобритании, но, при этом, их родителям на месте будут платить европейские пенсии, ЕС будет ремонтировать дороги и облагораживать парки. А они будут приезжать домой насладиться родной атмосферой — без "донецких" и запаха металлургических заводов.

Получили же они возможность выезда с туристическими целями и пачкой документов, которые еще попробуй собери… Нет, конечно, многие воспользуются даже и этой возможностью, чтобы въехать в ЕС и не выезжать назад, оставшись там незаконно, но — с работой (даже визовый режим реализации такой жизненной программы не мешает). Но, в целом, ситуация останется той же: кто все еще ездит, тот и будет ездить, а кто не ездил — не будет. Кстати, с Великобританией, похоже, тоже возникают проблемы — еще вопрос, будут ли туда пускать украинских туристов по европейскому безвизу…

(Справедливости ради отмечу, что так же думали и в Донецке — рассчитывали на "крымский вариант", получили же беспросветную реальность "народной республики").

Для президента

Хотя президент, как я уже отметил, радуется как дитя, поводов для радости у него чуть меньше, чем никаких.

Во-первых, безвиз дали (на самом деле еще не дали — он вступит в силу не раньше июня, причем по дороге нас наверняка ожидают приключения) именно в тот момент, когда он уже мало кому нужен — сейчас им может воспользоваться гораздо меньше людей, чем могли получить визу три года назад. К тому же, многократные "фальстарты", допущенные президентом, сами по себе вызвали утомление и сбили волну энтузиазма.

В общем, если президент рассчитывал, что теперь нация будет ему благодарна, то он, скорее всего, ошибается. И сделанное Еленой Дьяченко предложение: "теперь, когда никого нет дома, и все уехали по туристическим визам на клубнику в Польшу, можно и выборы провести, правда ведь?", — остается только шуткой. Хотя, за счет самых легковерных и неадекватных, рейтинг Порошенко может несколько вырасти.

Во-вторых, возникает закономерный вопрос — а теперь-то что делать?

На протяжении трех лет безвиз был важным элементом государственной политики кнута и пряника (или "морковки", как говорят злые языки). "Кнут" — если не повысить тарифы, Путин нападет. "Пряник" — если повысить тарифы, безвиз дадут. Резюме — повышать тарифы надо в любом случае.

Путин не нападает. Безвиз — дали (допустим). Как теперь убеждать людей в необходимости повышения тарифов? Можно, конечно, поставить другие цели — но не заподозрят ли люди, что "эта музыка будет вечной", а жить нужно уже сейчас? Понятно, никаких механизмов смены власти у общественности в нашей стране нет, но управлять таким обществом будет трудно.

Поэтому я, на следующий день после начала безвиза, выборы бы не проводил. Я бы отменил Конституцию и провозгласил Порошенко гетманом. Можно даже в цирке.

Неплохо было бы еще и войну устроить (в смысле "мести России за безвиз"), но, похоже, украинское руководство боится войны чуть ли не больше, чем ее отсутствия.

Как все было на самом деле

Мы склонны сосредотачиваться на внутриукраинской тематике и, естественно, думаем, что те или иные мировые события как-то связаны с нашим внутренним состоянием. По крайней мере, если эти события очевидно связаны с Украиной.

На самом деле это не так. Украинский безвиз — фактор не отношений Украина-ЕС (это вообще оксюморон — Украина не является субъектом международных отношений и, соответственно, не может иметь никаких отношений с ЕС), а внутренней политики Евросоюза.

В ЕС идет грызня между евробюрократий, поддержанной новыми членами ЕС, и странами ядра ЕС, которые кормят бюрократию и новых членов. Ядро (Германия и Франция, в основном), разумно полагали, что, при имеющейся экономической ситуации, они должны иметь больше прав, чем Эстония и Румыния.

Ядро, как известно, возражало против украинского безвиза (выразить эту точку зрения доверили голландцам). Восточная Европа и евробюрократия, напротив, поддерживали. Но, повторяю, суть тут была вовсе не в Украине (хотя поляки, например, заинтересованы в притоке украинской рабочей силы).

По идее, украинский безвиз не стоил ломаного гроша — глупо открывать границу перед страной, находящейся в состоянии внутреннего конфликта, не контролирующей значительную часть своей территории и своей границы, напичканную террористами (причем совершенно неважно, имеются ли в виду "российско-террористические войска" или безобидные "хулиганы" с гранатами, шляющиеся по улицам украинских городов). Однако, это банальный здравый смысл, который Европе не ведом — мигрантов из Сирии, Ливии и Ирака (то же, что у нас, только хуже и осложнено исламским фактором), напротив, привечают.

Кстати, если вы заметили, то консенсус по безвизу был найден сразу после того, как по консульству страны — члена ЕС, шарахнули из гранатомета… Это — по-европейски. Этого от нас ждут.

На данном этапе евробюрократия, похоже, преодолела сопротивление ядра ЕС. Как я понимаю, это "ответка" за "Европу двух скоростей", которая серьезно снижает статус и периферийных стран, и евробюрократии. Но борьба там продолжится, и, боюсь, отдуваться придется бесправным украинцам.