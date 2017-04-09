Безвизовые несовпадения: атака на паспортные центры и меры безопасности в ЕС

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Это решение поддержал 521 европарламентарий, 75 были против, 36 воздержались.

Поддерживающая политику евроинтеграции часть украинского общества встретила эту новость с ликованием, которое было слегка омрачнено сообщениями о прекращении работы паспортных центров.

Сначала СМИ сообщили, что сайт ГП "Документ" обвалил наплыв посетителей. Затем пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук пояснил, что сбои в работе паспортных центров по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу могут быть связаны с проверками, которые СБУ в четверг проводила в телекоммуникационных компаниях, и возможным изъятием серверов.

В СБУ эту версию опровергли, заявив, что не предпринимали действий, которые могли бы повлиять на работу системы.

Утром в пятницу паспортные центры возобновили свою деятельность. По словам Полищука, технические работники ГП "Документ" и телекоммуникационной компании работали для этого всю ночь.

Что произошло с системой? Этот вопрос остается непроясненным.

Еще одно совпадение. Глава МИД Украины Климкин сообщил во время "часа правительства" в Верховной Раде, что с сегодняшнего дня возможны более тщательные проверки на границе, связанные с мерами безопасности в ЕС. Впрочем, по словам министра, это касается не только украинских граждан и никак не связано с голосованием по безвизу для Украины.

"Непосредственно с сегодняшнего дня работает новый регламент ЕС, который направлен на повышение безопасности. Это означает, что он работает не только для граждан Украины, но абсолютно для всех. Это означает, что могут быть дополнительные проверки, целевые проверки, сравнения данных с шенгенским реестром, с национальными реестрами. Поэтому, если вы на минуту дольше пересекаете границу — не волнуйтесь. Это никак не связано с введением безвизового режима или иными процедурами", — сказал Климкин.

Министр напомнил, что "безвизовый режим будет работать именно для владельцев биометрических паспортов, это будет безвизовый режим для краткосрочных поездок".

"И для нас очень важно, чтобы мы ответственно к этому отнеслись", — заявил Климкин.

Между тем, по поводу приблизившегося безвиза в Украине ликуют не все.

"Мы в Европе! И пусть у себя дома мы в ж…, но все же мы будем в Европе. Радость на лицах прохожих. Счастливые посты в фейсбуке. Национально-сознательная молодежь мечтает о жизни в Монако и копит деньги на переезд. А что ж с Украиной? Да кому это надо. Наладится как-нибудь. Как-нибудь будет. Те, кто сможет, наблюдать будут из Монако. А кто не сможет? Да, какая разница. Главное — цель достигнута. Безвиз", — саркастически отметил лидер "Союза левых сил" Василий Волга в своем блоге.

Многие эксперты предупреждают: в реальности безвиз может даже осложнить для украинцев пересечение границы с ЕС, радоваться особо нечему.

Так, политолог Михаил Павлив считает, что "ничем кроме проблем это (безвиз — Ред.) для Украины не обернется".

"Во-первых, главная проблема — это фрустрация наших граждан, наших еврооптимистических хомячков. Потому что вот эта вот эйфория, которую пытаются власти сейчас раскачивать, это чистой воды евроинтеграция для лохов. Это всего лишь либерализация, а не отмена виз при поездках краткосрочных в ЕС. По большому счету, практика той же Молдовы говорит о том, что довольно значительная часть людей просто разворачивается на границе", — сказал Павлив в эфире радиостанции Голос Столицы.

По словам эксперта, отношения Молдовы с ЕС "значительно ухудшились из-за того, что большое количество граждан Молдовы едут по краткосрочным туристическим визам и остаются нелегалами".

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Голосование в Европарламенте должны утвердить послы ЕС, то есть постоянные представители стран-членов Евросоюза, заем должен проголосовать Совет министров ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта). После этого решение публикуется в официальном журнале ЕС. Через 20 дней после публикации безвизовый режим для Украины вступит в силу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Киеве ожидают положительного решения Совета ЕС "в ближайшие недели"