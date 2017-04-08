Голосование ЕП за безвиз для Украины: не все так гладко, ребята

Владимир Матвеев, обозреватель

Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, большинством голосов проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. "За" проголосовал 521 депутат, "против" — 75, и 36 депутатов воздержались. Всего голосовал 631 парламентарий.

"По новому законодательству, украинцы, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут въехать в ЕС без виз на 90 дней в период каждых 180 дней с целью туризма, посещения родственников или друзей, с целью бизнеса, но не для работы. Освобождение (отмена) будет касаться всех стран ЕС (за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП 6 апреля.

Ранее специальная докладчица ЕП Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания".

Наряду с этим, немало депутатов ЕП считают принятое решение неоднозначным, поскольку оно может иметь и негативные последствия.

В то время как многие представители ключевых фракций ЕП считают, что стремясь к безвизу, украинские власти провели ряд реформ, представители правых групп полагают, что в стране сильно влияние радикалов, олигархов, а также высокий уровень коррупции и давления на журналистов, свободу слова.

Согласно обнародованным Европарламентом поименно результатам голосования по резолюции по либерализации визового режима для граждан Украины, 60 из 75 голосов "против" дали представители преимущественно групп правого толка, за которыми следуют внефракционные, а затем — левые и консерваторы, сообщает "Европейская правда" и сайт ЕП europarl.europa.eu

Основное количество голосов "против" предоставили представители Великобритании, Италии и Франции. По данным ЕП, за блокирование безвиза голосовали по 16 британцев и французов, 18 итальянцев, семь представителей Нидерландов, шесть греков, по четыре австрийца и немца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Чехии и Польши.

Из 36 человек воздержавшихся, из разных фракций, основную группу составляют в основном Великобритания и Франция. Так, в нее входят 13 британцев и 11 французов. Кроме них — трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от Дании, Италии, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.

По данным источников, либерализацию безвизового режима для Украины притормаживали" Франция и Бельгия. Европейские чиновники говорят, что не желали спешить с утверждением либерализации безвиза для украинцев из-за недостаточной имплементации соответствующих реформ в Украине, на фоне также идущей президентской кампании во Франции.

Напомним, Великобритания находится в процессе Brexit, а Франция — в разгаре президентской предвыборной гонки.

Еще в ноябре 2016 года, перед началом саммита Украина-ЕС, руководитель Европарламента Мартин Шульц говорил, что механизм приостановления безвизового режима не мог быть согласован из-за позиций Бельгии, Италии, Франции и Германии.

В связи с изложенным, интересную картину приоткрывают данные из ежегодного Отчета Еврокомиссии о выдаче шенгенских виз в странах мира. Так, за 2016 год украинцы подавали документы на "шенген" 1,5 миллиона раз. И в 3,2% случаев получали отказ.

В списке стран, которые чаще всего отказывают украинцам в визах — Бельгия, Чехия, Нидерланды, Германия, Швеция, Франция, Испания, Швейцария и Польша, свидетельствуют данные ec.europa.eu.

В числе "дружественных стран" оказались Литва, Австрия, Латвия, Словения, Португалия, Венгрия, Италия, Словакия и Норвегия.

Важными для уточнения позиций депутатов и политсил были объяснения своих позиций парламентариями 5 апреля, когда в Европарламенте проходили дебаты по поводу безвизового режима для Украины. Прошедшие прения транслировал сайт Европарламента.

Многие представители ключевых фракций ЕП (Европейской народной партии, социал-демократы, АЛДЕ, "зеленые", консерваторы) заявили, что Украина, по их мнению, "заслуживает отмены виз".

Наряду с этим, многих евродепутатов беспокоит масштабная коррупция в Украине, кризисы, ситуация на востоке страны, уровень безработицы, стимулирующие миграцию и др.

Так, представители праворадикальных и некоторых левых групп выступали "против", обращая внимание на высокий уровень коррупции в стране, роль олигархов, регулярные политические скандалы, давление на журналистов. Некоторые из них считают, что из-за указанных причин, украинцы могут нарушать закон ЕС, находясь на территории Евросоюза по истечении 90 дней.

Между тем, условием для либерализации визового режима для граждан Украины было укрепление механизма приостановки безвизового режима, согласно которому Евросоюз сможет снова ввести визы в любой момент как реакцию на чрезвычайную ситуацию (резкий рост неконтролируемой миграции, рост безосновательных заявлений на получение убежища, угроза безопасности европейских государств и др.).

Это особенно актуально в свете усиления (паспортного) контроля на внешних границах Шенгенской зоны с 7 апреля 2017 года с целью более эффективной борьбы с терроризмом. Цель такого контроля в том, чтобы убедиться, что "человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности", сказала агентству AFP представитель Еврокомиссии, сообщает DW.

Позитивным в предоставлении возможности пользоваться безвизом на четко прописанных условиях, многие европарламентарии называют предоставленную возможность эффективнее налаживать сотрудничество в сферах туризма и торговли между странами.

В ходе дискуссий накануне голосования, член комитета по иностранным делам, евродепутат от ФРГ Михаэл Галлер заявил, что Украина воплотила не только технические, но и политические изменения. Он подчеркнул, что реформы воплощаются медленно, "но стоит учитывать боевые действия на востоке страны".

Польские депутаты Михал Бони и Анна Фотыга поддержали введение безвизового режима с Украиной. Поддерживая в целом безвиз для Украины Фотыга, однако, заявила, что упоминание имени Степана Бандеры "вызывает опасения".

Группы правого толка жестко критикуют высокий уровень коррупции в стране, роль олигархии, давление на СМИ и нераскрытые убийства журналистов.

Беатрис фон Шторх, член немецкой партии "Альтернатива для Германии" и депутат Европарламента, отметила высокий уровень коррупции в Украине. "В Украине президент — олигарх", чье имя упоминалось в "Панамских документах", сказала она. Журналисты, которые критикуют коррупцию, преследуются, заявила Беатрикс фон Шторх.

"Я категорически против…, потому что я против Шенгена", — поддержал ее представитель французской партии "Национальный фронт" Жиль Лебертон. По его мнению, в стране применяются даже пытки в отношении тех, кого подозревают в сепаратизме, что категорически против европейских стандартов, сообщается на сайте europarl.europa.eu.

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Согласно видеозаписи на europarl.europa.eu, также категорически против безвиза Украине высказался греческий депутат Элефтериос Синадинос.

В соответствии с установленными процедурами, после голосования в Европарламенте решение должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров. Показательно, что голосование по безвизу на уровне совета министров планируется после первого тура выборов во Франции.