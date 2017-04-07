Эксперт: безвиз не нужен 90% украинцев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

Для вступления решения в силу его должен утвердить также Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации. Механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте. Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

После голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов.

"Визовая либерализация, полученная ценой последних трех лет, ничего не изменит в жизни 90% украинцев, живущих у черты бедности или за ней. Европейцы ждут нас только в случае, если мы захотим потратить там деньги — как туристы или с деловыми целями, работать или учиться механизм визовой либерализации возможности не дает. Для платежеспособных украинцев изменится только процедура пересечения границы", — сказала юрист, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина.

Она считает, что при поездках в страны Евросоюза, украинцам стоит учитывать все риски, связанные с визитами в государства дальнего зарубежья, с которыми уже действует так называемый безвизовый режим, например в Израиль — стоит ожидать также новых ограничений от ЕС и всех возможных неприятностей на границе.

"Как особый цинизм выглядит неспособность государства в течение почти четырех лет справиться с несложной задачей наладить систему выдачи биометрических загранпаспортов: европейская бюрократия оказалась действеннее украинской коррупции, Европарламент проголосовал, украинцы получить биопаспорта не могут", — заключила эксперт.