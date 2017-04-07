Соцcети: безвизом воздух напоен, который день

Тимур Громов, РИА Новости Украина
В четверг, 6 апреля, Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине безвизового режима. В МИД Украины надеются, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, и уже этим летом украинцы смогут без виз ездить в страны Европы. Надеются на это и простые украинцы.
Читайте также: Эксперт: безвиз не нужен 90% украинцев
Еще вчера отечественный сегмент соцсетей переполняли радостные комментарии вперемешку с увесистыми порциями сарказма и недоверия. Сегодня восторг поутих — теперь украинцы приступи к более рассудительным и практическим обсуждениям сложившейся ситуации: "Вот если бы у нас еще бюджетные авиалинии начали работать- это было бы вообще шикарно". "Интересно, львовяне тоже радуются безвизу? Зря. Кому теперь будет нужна "Европа в Украине", если настоящая Европа (Прага, Краков, Будапешт) в разы лучше и по той же цене", — нашлись в сетях и такие комментарии.