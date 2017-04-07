Соцcети: безвизом воздух напоен, который день

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 6 апреля, Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине безвизового режима. В МИД Украины надеются, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, и уже этим летом украинцы смогут без виз ездить в страны Европы. Надеются на это и простые украинцы.

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Еще вчера отечественный сегмент соцсетей переполняли радостные комментарии вперемешку с увесистыми порциями сарказма и недоверия. Сегодня восторг поутих — теперь украинцы приступи к более рассудительным и практическим обсуждениям сложившейся ситуации: "Вот если бы у нас еще бюджетные авиалинии начали работать- это было бы вообще шикарно". "Интересно, львовяне тоже радуются безвизу? Зря. Кому теперь будет нужна "Европа в Украине", если настоящая Европа (Прага, Краков, Будапешт) в разы лучше и по той же цене", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook