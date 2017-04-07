Охрименко: что будет с курсом евро на фоне безвиза

Инесса Другова. РИА Новости Украина

Национальный банк Украины 6 апреля 2017 года понизил курс гривны по отношению к доллару на 3 копейки, в то время как евро вырос на 11 копеек. Многие украинцы связали подобное повышение курса евро с объявлением о том, что Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

Как известно, чтобы пересечь границу Евросоюза без оформления визы гражданам Украины необходим биометрический паспорт. И сразу же после голосования за введение безвизового режима граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов. Жаждущие выехать в Европу в числе первых счастливчиков уже образовали в центрах предоставления административных услуг очереди длиной в три недели.

Но не только наличие биометрического паспорта позволит въехать в страны Шенгенской зоны без визы. На границе может понадобиться подтвердить свою материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

Возникло предположение, что окрыленные скорым безвизом украинцы станут массово скупать в обменниках наличный евро, чем не только взвинтят курс, но и создадут искусственный дефицит.

Однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что подобного не может случиться никогда.

"Рост курса евро к гривне в четверг не имеет никакого отношения к безвизу. Просто изменился курс евро/доллар, и доллар вырос по отношению к евро. Даже когда распахнутся ворота в Европу и все желающие туда ринутся, евро наоборот должен будет дешеветь: будут ехать в основном на заработки, значит привезут больше валюты в Украину. Но ничего этого не будет. Сейчас все в эйфории от безвиза, некоторые рванут на заработки, но, когда их на границе тормознут, или когда их там кинут, все сразу успокоятся. И никогда у нас не будет дефицита евро в обменниках, так что можно даже не переживать", - сказал Александр Охрименко в в комментарии РИА Новости Украина.

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